Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी सूजी-आलू की पूरी, चट कर जाएंगे पूरा टिफिन

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप भी बच्चे के लिए टिफिन में क्या बनाएं ये सोचकर परेशान रहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जो आपके बच्चे को तो पसंद आएगी ही, ये सुबह के नाश्ते के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है. अगर आप लंच के लिए कुछ झटपट और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आलू सूजी पूरी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. ये खाने में टेस्टी होने के साथ ही पेट को लंबे समय तक भरा भी रखती है. इसकी खास बात है कि इसे बनाने में ना ज्यादा समय लगता है और ना ही ज्यादा मेहनत.

आलू सूजी पूरी बनाने की सामग्री

उबले हुए आलू – 3 (मीडियम साइज)

सूजी – 1 कप

गेहूं का आटा – 2 टेबलस्पून

हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी)

अदरक – 1 टीस्पून (कद्दूकस किया हुआ)

हरा धनिया – 2 टेबलस्पून (बारीक कटा)

लाल मिर्च पाउडर – ½ टीस्पून

अजवाइन – ½ टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

तेल – तलने के लिए

आलू सूजी पूरी बनाने की विधि

आलू-सूजी की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलुओं को छीलकर एक बर्तन में अच्छे से मैश कर लें. अब इसमें सूजी, गेहूं का आटा, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक डाल कर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर एक सॉफ्ट और थोड़ा सख्त आटा गूंथें. अगर आपको लग रहा है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से पानी डालकर गूंथ सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि ये ज्यादा ढीला ना हो.

अब आटे को ढककर 10–15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें, ऐसा करने से सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. अब इन लोई की छोटी-छोटी पूरी बेल लें. कढ़ाई में तेल गर्म करें और मीडियम आंच पर इनको फ्राई करें. दोनों तरफ से सुनहरी और कुरकुरी होने तक फ्राई कर लें. तैयार पूरियों को निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें, ऐसा करने से इसका एक्सट्रा ऑयल निकल जाएगा. आप इन पूरियों को हरी चटनी, इमली की चटनी या टमाटर सॉस के साथ लंच बॉक्स में पैक कर के दे सकते हैं.

