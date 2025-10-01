गैस से हैं परेशान, तो सादे पानी में 30 मिनट भिगोकर खा लें ये बीज और कमाल होने का इंतज़ार करें

Chia Seeds Ke Fayde: चिया सीड्स दिखने में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन सेहत के लिए उतने ही फायदेमंद भी हैं. ऐसे में अगर आप इनको पानी में मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट इस पानी को पीते हैं, तो शरीर को डिटॉक्स करने से लेकर वजन घटाने, पाचन सुधारने, और एनर्जी बढ़ाने तक कई तरह के फायदे उठा सकते हैं. इनमें मौजूद फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स इसे सुपरफूड बनाते हैं. तो चलिए जानते हैं चिया सीड्स का पानी पीने से शरीर को और क्या चमत्कारी लाभ हो सकते हैं और किन लोगों को जरूर पीना चाहिए ये पानी.

खाली पेट चिया सीड्स का पानी पीने के क्या फायदे हैं? | Chia Seeds Water Benefits

पाचन: चिया सीड्स में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो पेट को अंदर से साफ रखकर कब्ज, गैस और अपच जैसी दिक्कतों को दूर रखने में मदद कर सकता है. अगर आप पेट से परेशान रहते हैं और इसका इलाज ढूंढ रहे हैं तो ये पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

वजन: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए चिया सीड्स का पानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ज्यादा खाने से बचा सकता है, जिससे वजन को आसानी से घटाया जा सकता है.

हार्ट: चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्ट हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अगर आप चिया सीड्स का पानी पीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखकर ब्लड प्रेशर को संतुलित कर सकते हैं, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

स्किन: चिया सीड्स में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को डिटॉक्स कर चमकदार और हेल्दी बनाने में मदद कर सकते हैं. इसके नियमित सेवन से न केवल स्किन से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, बल्कि त्वचा पर उम्र बढ़ने का प्रभाव भी कम किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)