रोज क्या खाने से दिमाग तेज होता है, यहां जानिए, दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए?

Kya Khane Se Dimag Tej Hota Hai: आजकल की भागदौड़ भारी जिंदगी में स्ट्रेस, ज्यादा काम, कम नींद और ज्यादा स्क्रीन टाइम का असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है. इसलिए समय रहते अपनी कुछ आदतों को बदलना बेहद जरूरी है. आज हम आपको इस स्टोरी में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देने, मानसिक थकान को कम करने और याददाश्त को तेज करने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फूड्स जो दिमाग को तेज बनाने में मदद कर सकते हैं.

कमजोर दिमाग को तेज कैसे करें?

ड्राई फ्रूट्स: ड्राई फ्रूट्स दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. बादाम में विटामिन ई, मैग्नेशियम और हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जो याददाश्त को तेज करने में मदद कर सकते हैं. वहीं, अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बना सकते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना सीमित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो दिमाग के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: दूध वाली चाय में पहले अदरक डालें या पत्ती? 99% लोग नहीं जानते अदरक वाली चाय बनाने का सही तरीका

हरी सब्जियां: सर्दियों के मौसम में हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का ज्यादा सेवन किया जाता है. यह आयरन, फोलेट और विटामिन के से भरपूर होती हैं, जो दिमाग की सेहत के लिए जरूरी अच्छे माने जाते हैं और मानसिक थकान को कम करने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन ब्रेन के लिए फायदेमंद है.

ब्लूबेरी: ब्लूबेरी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे एंथोसायनिन शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और त्वचा, दिमाग और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन आपके दिमाग के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)