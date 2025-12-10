ठंड में खजूर खाने के फायदे? 1 दिन में खजूर कितने खाने चाहिए? खजूर की तासीर गर्म है या ठंडी?

विज्ञापन
Sardi Mein Khajur Khane Ke Fayde: खजूर न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि यह कई पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं. इसमें मौजूद फाइबर, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ठंड से बचाने के साथ-साथ कई बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करते हैं. यहां जानें खजूर को ठंड में क्यों खाना चाहिए, एक दिन में कितने खजूर खाना फायदेमंद माना जाता है और खजूर की तासीर कैसी होती है?

रोज खजूर खाने से क्या होगा?

गर्माहट: ठंड के मौसम में खजूर का सेवन शरीर को गर्म रख सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन हाथ-पैर ठंडे रहने की समस्या को भी कम कर सकता है.

इम्यूनिटी: नियमित रूप से ठंड के मौसम में खजूर का सेवन शरीर को कई तरह की समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकता है. अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं तो खजूर को डाइट में शामिल जरूर करें.

पाचन: खजूर में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो पेट को ठीक रखकर कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. सर्दियों में पाचन धीमा हो जाता है, ऐसे में खजूर आंतों को सक्रिय रख सकता है.

हड्डियां: खजूर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. बुजुर्गों के लिए यह सर्दियों में खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

एक दिन में कितने खजूर खाने चाहिए?

सामान्य रूप से एक दिन में 3 से 4 खजूर खाना पर्याप्त माना जाता है.

क्या खजूर की तासीर गर्म है या ठंडी?

खजूर की तासीर गर्म होती है. इसका मतलब यह है कि सर्दियों में खजूर खाना बहुत फायदेमंद माना जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

