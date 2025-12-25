विज्ञापन
Dates Halwa Recipe: स्वाद और सेहत के लिए कमाल है ये हलवा, नोट करें रेसिपी

Khajoor Ka Halwa Recipe In Hindi: यह खासकर सर्दियों में बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि खजूर की तासीर गर्म होती है और यह शरीर को ताकत देता है.

Khajur ka halwa banane ka tarika

Khajoor Ka Halwa Recipe In Hindi: सर्दियां आते ही मीठा खाने की क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है. अगर आप भी मीठे के शौक़ीन हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो स्वाद में बेहतरीन होने के साथ ही साथ सेहत के लिए भी कमाल है. खजूर का हलवा एक ऐसा ही पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. यह खासकर सर्दियों में बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि खजूर की तासीर गर्म होती है और यह शरीर को ताकत देता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी क्या है?

खजूर का हलवा रेसिपी

सामग्री 

  • खजूर
  • दूध
  • चीनी 
  • घी 
  • काजू
  • इलायची पाउडर

खजूर का हलवा बनाने की विधि?

खजूर का हलवा बनाने के लिए खजूर को बीच से काटकर उसके बीज निकाल लें. फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ो में काटकर कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए  दूध में भिगोकर रख दें, ऐस करने से खजूर नरम हो जाएंगे. अब एक मिक्सर लें उसमें भीगे हुए खजूर और दूध को डालकर एक गधा पेस्ट तैयार कर लें. पेस्ट तैयार करने के बाद एक कढ़ाही में देसी घी गरम करें और उसमें कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालकर हल्का सा भून लें और निकालकर अलग रख दें. अब उसी कढ़ाही में खजूर का पेस्ट डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पका लें जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे और कढ़ाही छोड़ने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर डाल दें. अब लास्ट में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिला लें. फिर 2 से 3 मिनट और पकाएं. खजूर का हलवा तैयार है इसे गरमागरम परोसें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

