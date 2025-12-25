सर्दियों में शरीर को गर्म रखने से लेकर वजन को कम करने में है फायदेमंद, जानें अदरक का रस पीने के जादुई फायदे

Adrak Ka Ras Peene Ke Fayde: अदरक का ज्यादातर इस्तेमाल चाय, काढ़ा या सब्जी में किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसका रस पीया है? सर्दियों के मौसम में ठंड, खांसी, जुकाम और कमजोर पाचन जैसी कई परेशानियों को दूर करने करने के लिए अदरक का रस फायदेमंद माना जा सकता है.अदरक की तासीर गर्म होती है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखती है और कई मौसमी बीमारियों से बचाव करती है. तो आइये जानते हैं सर्दियों में एक चम्मच अदरक का रस पीने के फायदे और इसे लेने का सही तरीका.

रोज अदरक का जूस पीने से क्या होता है?

गर्म रखता है: अदरक की तासीर गर्म होती है, अगर आप सर्दियों के मौसम में एक चम्मच अदरक का रस पीते हैं, तो शरीर को अंदर से गर्म रख सकते है और ठंड कम लग सकती है.

इम्यूनिटी: अदरक में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, तो शरीर को अंदर से मजबूत बनाकर कई रोगो से दूर रख सकते हैं. जो लोग बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए अदरक का रस एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

पाचन: ठंड में पाचन कमजोर हो जाता है. ऐसे में अदरक का रस गैस, अपच और पेट दर्द से राहत देता है, जो लोग पेट से जुडी दिक्कतों से परेशान रहते हैं उनके लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है.

जोड़ों और शरीर दर्द में आराम: सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है. अदरक का रस सूजन कम करने में मदद करता है और दर्द से राहत देता है.

वजन: अदरक का रस शरीर की चर्बी को धीरे-धीरे कम करने में सहायक होता है और वजन संतुलन में मदद करता है.

इसे भी पढ़ें: क्या अमरूद खाने से वजन कम होता है? जानिए कैसे करना चाहिए डाइट में शामिल

अदरक का रस कैसे बनाएं?

अदरक को अच्छी तरह धो लें फिर कद्दूकस करके या पीसकर उसका रस निकाल लें और रोज सुबह एक चम्मच ताजा अदरक का रस पिएं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)