केले पर काली मिर्च लगाकर खाने से क्या होता है?

Kele Ke Sath Kali Mirch Khane Ke Fayde: केला फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है. इसे खाने के कई फायदे हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे काली मिर्च के साथ खाया है? यह कॉम्बिनेशन शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकता है. ऐसे में अगर आप केले पर थोड़ी सी काली मिर्च छिड़ककर खाते हैं तो यह शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं केले पर काली मिर्च लगाकर खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

क्या हम काली मिर्च के साथ केले खा सकते हैं?

पाचन: केले में फाइबर अच्छा होता है जो पेट को साफ रखने में मदद कर सकता है. ऐसे में जब आप इसमें काली मिर्च मिलाकर खाते हैं, तो यह पाचन रसों को एक्टिव करता है और खाने को जल्दी पचाता है, जिससे गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें: ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली 5 सब्जियां

इम्यूनिटी: काली मिर्च में मौजूद विटामिन सी और केला में पाए जाने वाले मिनरल्स मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका साथ में सेवन शरीर को कई रोगों से लड़ने की ताकत दिला सकता है.

वजन: जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए इन दोनों का साथ में सेवन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. केला पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जबकि काली मिर्च शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा सकती है. जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती है और वजन को कम करने में मदद मिल सकती है.

मूड: केले में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व पाया जाता है, जो “हैप्पी हार्मोन” यानी सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है. काली मिर्च इसमें स्वाद और ताजगी जोड़ती है, जिससे मूड हल्का और अच्छा महसूस होता है. केले पर काली मिर्च लगाकर खाने से मूड को अच्छा रखा जा सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)