समीरा रेड्डी 47 की उम्र में भी दिखती हैं 27 की, इस पेड़ के तने का पीती हैं जूस

Banana Stem Juice Benefits: एक लंबे गैप के बाद एक्ट्रेस समीरा रेड्डी फिल्म 'चिमनी' से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. एक्ट्रेस फिटनेस और हेल्दी डाइट को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं. वो सोशल मीडिया पर अक्सर फिटनेस टिप्स, हेल्थ के लिए रेसिपी और नेचुरल तरीके शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने केले के तने (बनाना स्टेम) का जूस पीने के फायदों के बारे में बताया है. वीडियो में समीरा केले के कटे हुए तने को मिक्सर में डालकर जीरे के साथ पीसती हैं और छानकर ताजा जूस निकालकर पीती हैं.
बनाना स्टेम जूस पीने के फायदे
वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं कि पहले उन्हें पता नहीं था कि केले के तने के इतने सारे फायदे होते हैं. वीडियो शेयर कर उन्होंने इसके फायदे के बारे में बताते हुए लिखा, "केले के तने का पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, साथ ही पेट की सूजन को कम करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है."
ये भी पढ़ें: हड्डियां, दिल, पेट…मखाना खाने के 5 फायदे और बनाने के 3 टेस्टी तरीके
कैसे बनाएं
अभिनेत्री ने आगे जूस की विधि बनाते हुए लिखा, "इसको बनाने के लिए कटे हुए केले के तने के टुकड़ों को जीरे के साथ मिक्सर में डालें, अच्छी तरह पीस लें, फिर छानकर रस निकाल लें."
उन्होंने आगे लिखा, "केले के तने का जूस प्रकृति का असली इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटैशियम, विटामिन बी6, और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.
सुश्रुत संहिता में केले के तने को 'वज्हाई थंडू' नाम से उल्लेख मिलता है. इसके अनुसार, यह पाचन सुधारने, वजन घटाने, पथरी रोकने और एसिडिटी कम करने में बहुत फायदेमंद है. साथ ही, यह वात-पित्त दोषों को संतुलित करने में भी अहम भूमिका निभाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है. गर्मियों में इसे जरूर पीना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, जो शरीर के तापमान को संतुलित करती है.
History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं