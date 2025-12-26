Top Foods That Unclog Arteries Naturally: नसों में रुकावट या ब्लड फ्लो ठीक न रहने के कारण थकान, हाथ-पैर सुन्न होना, सिर भारी रहना, चक्कर आना और लंबे समय में हृदय से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. ऐसे में अपने शरीर को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर आप नसों में जमी गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हैं. नियमित रूप से इन फूड्स का सेवन नसों को स्वस्थ रखने, खून के प्रवाह को बेहतर बनाने और शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद कर सकते हैं.

नस ब्लॉकेज को कैसे साफ करें?

लहसुन: लहसुन न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि नसों की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसमें मौजूद तत्व ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और नसों में जमा गंदगी को साफ करने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लहसुन गुनगुने पानी के साथ लेने से लाभ हो सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्ते सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों में फाइबर और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो खून को साफ करने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इन सब्जियों का सेवन शरीर को और कई तरह के रोगों से दूर रख सकता है. आप चाहें, तो इनकी सब्जी या सूप बनाकर सेवन कर सकते हैं.

हल्दी: यह न सिर्फ सब्जी का रंग बदलती है, बल्कि इसमें मौजूद तत्व शरीर को कई तरह के लाभ भी पहुंचाते हैं. हल्दी का सेवन नसों की सूजन को कम करने में और खून को साफ करने में मदद करते हैं. हल्दी को भारतीय रसोई में दवा जैसा माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)