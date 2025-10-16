गला पक जाये तो क्या करें? जानें गले में बार-बार इन्फेक्शन क्यों होता है?

Gala Kyu Pak Jata Hai: आजकल बदलते मौसम, प्रदूषण और खान-पान की गड़बड़ी के कारण गले से जुड़ी समस्याएं होना आम है. बार-बार गला पक जाना या उसमें बार-बार इन्फेक्शन होने के कारण गले में खराश, दर्द, सूजन, निगलने में दिक्कत या कभी-कभी आवाज़ बैठ जाना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं और इससे राहत पाना चाहते हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको गला पक जाने पर क्या करना चाहिए इसके के बारे में बताने वाले हैं.

गले को तुरंत कैसे ठीक करें?

नमक वाला पानी: गला पकने पर आप गरम नमक वाले पानी से गरारे कर सकते हैं. यह एक पुराना और असरदार घरेलू उपचार है. इस समस्या से निजात पाने के लिए आप दिन में दो से तीन बार हल्के गरम पानी में नमक डालकर गरारे कर सकते हैं इससे गले की सूजन और दर्द में राहत मिल सकती है.

भाप लें: रोजाना गर्म पानी की भाप लेने से गले दर्द से राहत पाई जा सकती है. भाप गले की सूजन और जलन को शांत करती है, जिससे बोलने और निगलने में आसानी होती है.

शहद और अदरक: शहद में एंटी-बैक्टीरियल पाए जाते हैं और अदरक में मौजूद गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं. ऐसे में इन दोनों को साथ में लेने से गले दर्द में आराम मिल सकता है.

गले में बार-बार इन्फेक्शन क्यों होता है?

इम्यून सिस्टम: जिन लोगों की रोग-प्रतिरोधक कमजोर होती है, उन्हें बार-बार सर्दी-जुकाम और गले के इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जाए.

प्रदूषण: हवा में मौजूद धूल और रासायनिक कण भी गले दर्द के कारण बन सकते हैं. इसलिए जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर ही निकलें.

एलर्जी: कुछ लोगों को बदलते मौसम के कारण एलर्जी हो सकती है, जिससे बार-बार गले में खराश हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)