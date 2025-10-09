करवा चौथ 2025 में कितने बजे दिखेगा चांद? जानें व्रत के बाद डिनर में क्या खाएं और क्या नहीं

Karwa Chauth Vrat 2025: कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है. करवा चौथ (Karwa Chauth) के दिन सुहागिन महिलाएं (Married Women) अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं. यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अहम व्रत माना जाता है. यह पति-पत्नी के रिश्ते का त्योहार है. उसकी मर्यादा और स्नेह के अनोखे संतुलन का एक खूबसूरत त्योहार है. करवा चौथ के दिन महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रख कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और शाम को चांद के देखने के बाद व्रत खोलती हैं. तो चलिए जानते हैं किस समय निकलेगा चांद और डिनर में क्या खाएं और क्या नहीं.

करवा चौथ व्रत खोलने के बाद क्या खाएं- (Karwa Chauth Vrat Ke Baad Kya Khaye)

1. मीठा-

करवा चौथ व्रत को हमेशा मीठे के साथ खोलना चाहिए. मीठा शरीर में तुरंत एनर्जी देने का काम करता है. खीर की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

ये भी पढ़ें- Karwa Chauth 2025: 9 या 10 अक्टूबर कब है करवा चौथ? जानें इस दिन बनाएं जाने वाले व्यंजन, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय

2. नारियल पानी-

व्रत खोलने के बाद तुरंत नारियल पानी का सेवन करें. इससे पानी की कमी को दूर करने और शरीर हाइड्रेट रखने में मदद मिल सकती है.

3. लाइट खाना-

रात के समय व्रत के बाद हल्का खाना खाएं. क्योंकि ज्यादा हैवी खाना खाने से पेट में असर पड़ सकता है.

करवा चौथ व्रत के बाद क्या नहीं खाएं- (Karwa Chauth Vrat Kholne Ke Baad Kya Nahi Khaye)

1. ऑयली फूड-

करवा चौथ व्रत के बाद ज्यादा तला भुना खाना खाने से बचना चाहिए. क्योंकि इससे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है.

2. फास्ट फूड-

व्रत के बाद फास्ट फूड का सेवन करने से बचना चाहिए. जैसे समोसा, बर्जर और पिज्जा आदि.

3. मांस मदिरा-

व्रत करने के बाद मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए.

करवा चौथ पर चांद निकलने का समय- Karwa Chauth Chand Timing:

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 8 बजकर 12 मिनट बताया जा रहा है. लेकिन शहर के अनुसार इसके समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)