करवा चौथ व्रत से पहले क्यों खाई जाती है जलेबी? जानें कारण और इसे बनाने की विधि

Jalebi Ke Fayde: करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं व्रत से पहले क्यों खाई जाती है जलेबी.

करवा चौथ व्रत से पहले क्यों खाई जाती है जलेबी? जानें कारण और इसे बनाने की विधि
Jalebi Ke Fayde: जलेबी क्यों खाते हैं करवा चौथ व्रत से पहले.

Jalebi Recipe For Karwa Chauth: हिन्दू धर्म में करवा चौथ को सुहागन स्त्रियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है. करवा चौथ पूरे उत्तर भारत में हिंदू महिलाओं के बीच सबसे अधिक मनाया जाता है विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में. यह त्योहार आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, वहां इसे अटला टड्डे के रूप में जाना जाता है. इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं व्रत से पहले क्यों खाई जाती है जलेबी.

कैसे बनाएं जलेबी- (How To Make Jalebi)

सामग्री-

  • मैदा
  • दही
  • घी
  • छेद हुआ हो कपड़ा
  • चीनी
  • पानी
  • केसर

विधि-

सबसे पहले मैदे और दही को एक साथ मिलाकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लें. अगर ज़रूरत पड़े, तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं. करीब छह से सात घंटे के लिए इसमें खमीर उठने को रख दें. जब बैटर गुदागुदा हो जाए और ऊपर छाग दिखने लगे, तो चाशनी तैयार करें. पानी, चीनी और केसर को मिलाकर हल्की आंच पर चाश्नी बनाएं. तेज़ आंच पर छोड़े समय के लिए चाश्नी को गाढ़ा करें. जब चाश्नी तार छोड़ने लगे, तो इसे आंच से उतार कर हल्का ठंडा कर लें. एक गहरा पैन लें. उसमें घी डालकर गर्म कर लें. बैग में तैयार किया बैटर डालें. जितना छोटा छेद होगा, उतनी ही पतली जलेबी बनाएंगी. अब बैटर को गर्म तेल में डालें. मीडियम आंच पर पकाएं. पलटें जब जलेबी दोनों तरफ से हल्के भूरे रंग की हो जाएं, तो इन्हें निकाल लें. चाश्नी में डालें. करीब एक मिनट तक इन्हें चाश्नी में भिगा रहने दें. निकाल कर सर्व करें.

Photo Credit: Canva

करवा चौथ व्रत से पहले क्यों खाई जाती है जलेबी- (Why is Jalebi eaten before the Karva Chauth fast)

करवा चौथ के व्रत से पहले जलेबी और इमरती खाई जाती है. क्योंकि ये मीठी और एनर्जी देने वाली होती हैं, जिससे पूरा दिन निर्जला व्रत रखने में आसानी होती है.

जलेबी खाने के फायदे- (Jalebi Khane Ke Fayde)

1. एनर्जी-

जलेबी में शक्कर और देसी घी होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद कर सकता है. जिससे थकान और कमजोरी दूर रहती है.

2. सिर दर्द-

सुबह-सुबह या सरगी में जलेबी खाने से सिरदर्द, माइग्रेन और थकान जैसी समस्याओं में आराम मिल सकता है.

3. पाचन-

दही के साथ जलेबी खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज व अपच जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

