Cause of White Hair: बालों के सफेद होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं.  इसके पीछे आनुवांशिक कारण तो होते ही हैं , लेकिन इसके साथ ही शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी भी इसकी वजह बन सकती है. इसके साथ आपका लाइफस्टाइल, खानपान भी बालों के सफेद होने में एक बड़ी भूमिका निभाता है.

शरीर में इन Vitamin की कमी से कम उम्र में सफेद होने लगते हैं बाल, जानें असल वजह फिर करें इलाज
Balo Ke Safed Hone ki Wajah: समय से पहले बाल सफेद होने की वजह क्या है?

Reason of White Hair in Early Age: आज के समय में कम उम्र में ही बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन चुकी है. पहले जहां बालों का सफेद होना आपकी बढ़ती उम्र की निशानी होता था लेकिन आज के समय में बालों के सफेद होने को आप उम्र से नहीं जोड़ सकते हैं.  आज के समय में 18–20 साल की उम्र में ही कई यंगस्टर को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि बालों के सफेद होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं.  इसके पीछे आनुवांशिक कारण तो होते ही हैं , लेकिन इसके साथ ही शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी भी इसकी वजह बन सकती है. इसके साथ आपका लाइफस्टाइल, खानपान भी बालों के सफेद होने में एक बड़ी भूमिका निभाता है.

विटामिन और बालों के रंग का क्या कनेक्शन है?

आपको बता दें कि बालों का रंग मेलानिन नाम के एक पिगमेंट से निर्धारित होता है. शरीर में मेलानोसाइट कोशिकाएं मेलानिन का निर्माण करती हैं. जब इन कोशिकाओं की कार्यक्षमता घट जाती है या इन्हें आवश्यक पोषण नहीं मिलता, तो बालों का नेचुरल कलर खत्म होने लगता है और वो सफेद दिखने लगते हैं. कई रिसर्च में ये भी बताया गया है कि कुछ विशेष विटामिन और मिनरल्स की कमी बालों के समय से पहले सफेद होने का प्रमुख कारण है.

1. विटामिन B12 की कमी

आपको बता दें कि विटामिन B12 की कमी समय से पहले सफेद बालों का सबसे बड़ा कारण हो सकता है. यह विटामिन रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और ऑक्सीजन को हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचाने में मदद करता है. इसकी कमी होने पर बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता और मेलानिन बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिस वजह से बाल सफेद होते हैं. 

2. विटामिन D की कमी

विटामिन D सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बालों के फॉलिकल्स को भी हेल्दी रखता है. इसकी कमी से हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है और मेलानिन के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है. इसके अलावा धूप में ना जाना, देर रात तक जगना और स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से भी इसकी कमी हो सकती है. बता दें कि विटामिन D की कमी न सिर्फ सफेद बाल बल्कि हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से भी जुड़ी है.

3. फोलिक एसिड और बायोटिन की कमी

फोलिक एसिड (विटामिन B9) और बायोटिन (विटामिन B7) बालों की कोशिकाओं को नया जीवन देने में मदद करते हैं. बता दें कि शरीर में इन दोनों की कमी बालों की जड़ों को कमजोर करती हैं जिससे मेलानिन का लेवल भी घटने लगता है. जिस वजह से बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं. 

कैसे करें बचाव 

  • संतुलित आहार लें जिसमें दूध, दही, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां और नट्स शामिल हों.
  • जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं.
  • धूप में समय बिताएं ताकि विटामिन D की प्राकृतिक पूर्ति हो सके.
  • धूम्रपान और ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें, क्योंकि ये भी मेलानिन उत्पादन को प्रभावित करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

