किस विटामिन की कमी से बाल होते हैं सफेद? जानिए इनको नेचुरली काला करने का रामबाण नुस्खा

Which Vitamin Deficiency Cause White Hair: बालों का सफेद होना उम्र के साथ होता ही है, लेकिन आज के समय बाल का सफेद होना उम्र का तकाजा नहीं होता है. सफेद बालों की समस्या आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ गई है. कम उम्र में भी लोगों के बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं. इसकी वजह आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल, खानपान और पॉल्यूशन के साथ ही आपके शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी भी है. आपको बता दें कि आपके शरीर में कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी भी बालों के सफेद होने का कारण होती है. आपको बता दें कि विटामिन डी और विटामिन बी12 ऐसे ही 2 विटामिन हैं जिनकी कमी बालों के सफेद होने का कारण बन सकती है. आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो इन विटामिन की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं. ये ना सिर्फ बालों को सफेद होने से रोकते हैं बल्कि उनको काला करने में भी मदद करते हैं.

किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं ( Which Vitamin Deficiency Cause White Hair)

विटामिन डी की कमी ( Vitamin D Deficiency)

विटामिन डी की कमी हड्डियों को कमजोर करने के साथ ही बालों के सफेद होने का कारण भी बनती है. विटामिन डी को पूरा करने के लिए आप सुबह के समय धूप मे बैठें और इसके साथ ही अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए आप दूध, दही, दूध से बनी चीजें, मशरूम, अंडे और फैटी फिश का सेवन करें. इसके साथ ही आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

विटामिन बी12 की कमी ( Vitamin B12 Deficiency)

विटामिन बी12 की कमी पूरी करना भी बेहद जरूरी है. विटामिन बी 12 सेहेयर फॉलिकल्स को फायदा मिलता है. इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से भी बाल सफेद हो जाते हैं.

विटामिन बी12 (Vitamin B12) की कमी पूरी करने के लिए आप अपनी डाइट में अंडे, दूध और दूध से बनी चीजें, मीट, मछली और कुछ दालों में भी विटामिन बी12 पाया जाता है. इसका सेवन विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है.

बालों को हेल्दी बनाने के लिए प्याज का रस

बालों के लिए प्याज का रस कई तरह से लाभ पहुंचाता है. जब इसे सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है तो यह जड़ों को पोषण देता है और बालों को टूटने से रोकता है. सल्फर के कारण बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे हेयर थिकनेस और घनापन बढ़ने लगता है. प्याज के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैटालेज एंजाइम को भी सक्रिय करते हैं, जो सफेद बालों का कारण बनने वाले हानिकारक तत्वों को कम करता है. इसके लगातार इस्तेमाल से बाल मुलायम और चमकदार लगते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)