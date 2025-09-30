विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट खा लें ये काले बीज, दूर भागेंगी बीमारियां

Kalonji Ke Fayde: तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कलौंजी के बीज खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इनका सेवन. 

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट खा लें ये काले बीज, दूर भागेंगी बीमारियां
What happens if we eat kalonji seeds daily?

Kalonji Ke Fayde: कलौंजी के बीज जिसे ब्लैक सीड्स या ब्लैक क्यूमिन के नाम से भी जाना जाता है दिखने में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन शरीर के लिए उतने ही फायदेमंद भी हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, ओमेगा-3 फैटी एसिड, आयरन, फॉस्फोरस और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कलौंजी के बीज खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इनका सेवन.

Kalonji Ke Beej Kaise Hote Hain | कलोंजी के बीज क्यों खाने चाहिए

रोग प्रतिरोधक क्षमता: कलौंजी एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी फैटी एसिड्स से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में कर सकती है. रोजाना सुबह खाली पेट एक चुटकी कलौंजी शहद के साथ लेने से शरीर को कई रोगों से दूर रखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: किन सब्जियों में नहीं लगाना चाहिए हींग का तड़का?

पाचन: अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, कब्ज या अपच से परेशान हैं, तो कलौंजी के बीज का सेवन आपके लिए लाभकारी हो सकता है. इन बीजों में पाया जाने वाला फाइबर और एंटी-बैक्टीरियल गुण आंतों को साफ करने में मदद करते हैं और पेट की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं.

डायबिटीज: कलौंजी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. रोजाना सुबह एक गिलास गुनगुने पानी के साथ कलौंजी लेना डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

हार्ट: कलौंजी के बीजों में पाया जाने वाला ओमेगा-3 और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का जोखिम किया जा सकता है. नियमित रूप से इन बीजों का सेवन हार्ट हेल्थ के लिए लाभदायक हो सकता है.

वजन: कलौंजी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे वजन को आसानी से घटाया जा सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो एक छोटा सा चम्मच कलौंजी के बीज ले लीजिए और उसको कूटकर एक गिलास पानी के अंदर मिला लीजिए. अब इसमें एक टीस्पून शहद और आधा नींबू का रस मिला लीजिए और सुबह खाली पेट इसको आप पी लीजिए.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kalonji Ke Fayde, Kalonji Seed Benefit, Kalonji Beej Ke Fayde, Kalonji Ka Tel, Khali Pet Kalonji Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com