क्या हम रोजाना जौ का आटा खा सकते हैं? जौ की तासीर ठंडी होती है या गर्म?

Jau Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए लोग तरह-तरह के आटे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं और उन्हीं में से एक है जौ का आटा. इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. वजन को कंट्रोल करने से लेकर, पेट को ठीक रखने और शुगर को संतुलित रखने के लिए यह बेहद फायदेमंद माना जाता है. आइए जानते हैं जौ के आटे को अपने रूटीन में शामिल करने से और क्या फायदे हो सकते हैं?

जौ का आटा खाने से क्या फायदा होता है?

पाचन: जौ का आटा फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है. यह पेट साफ रखने में मदद करता है और कब्ज की समस्या से छुटकारा दिला सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन करने से पेट न केवल हल्का रहता है, बल्कि आरामदायक भी महसूस करता है.

वजन: जौ का आटा वजन कम करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इस आटे में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है, जिससे वजन कंट्रोल में रखा जा सकता है.

डायबिटीज: जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ऐसे में इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसके आटे से बनी रोटियों का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

हड्डियां: जौ का आटा कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स से भरपूर है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर हड्डियों वाले लोगों के लिए इस आटे का सेवन लाभदायक माना जाता है.

जौ के आटे की तासीर कैसी होती है?

जौ के आटे की तासीर ठंडी होती है.

