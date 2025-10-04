विज्ञापन
विशेष लिंक

कब्ज का जानी दुश्मन है सर्दी में आने वाला ये फल, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Guava For Constipation: मौसम में बदलाव होते ही ज्यादातर लोगों के साथ एक समस्या जो देखी जाती है वो है कब्ज ही. अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो इस फल का सेवन कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कब्ज का जानी दुश्मन है सर्दी में आने वाला ये फल, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन
Kabj Ka Gharelu Upaye: कब्ज का रामबाण उपाय.

Kabj Ka Gharelu Upaye: कब्ज नाम सुनने में भले छोटा सा लगे लेकिन जो लोग इस समस्या से हर दिन दो-चार हो रहे हैं उन्हें ही पता है कि ये छोटी समस्या है या बड़ी. आपको बता दें कि कब्ज एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल त्याग की आवृत्ति कम हो जाती है और मल त्याग करना मुश्किल, कठोर, सूखा होता है. मुख्य रूप से आहार में फाइबर (रेशे) और पानी की कमी से होता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इसे दूर करने के उपाय तलाश रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बता रहे हैं जिसे लगभग हर कोई खाना पसंद करता है.

अमरूद सर्दियों के मौसम में आने वाला एक ऐसा फल है जिसे छोटे से लेकर बड़े तक सभी खाना पसंद करते हैं. जिन लोगों को कब्ज की समस्या है उनके लिए इसका सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट, और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है, साथ ही इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. इस फल के सेवन से कब्ज को दूर करने, इम्यूनिटी को बढ़ाने, स्किन को हेल्दी रखने और मोटापा को कम करने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- इन 4 लोगों के लिए रामबाण है अखरोट का सेवन, जान लें खाने का सही तरीका 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं अमरूद की चटनी- (How To Make Guava Chutney)

सामग्री-

  • अमरूद, कटे हुए
  • गुड़
  • पानी
  • काला नमक
  • हरी मिर्च
  • हरी धनिया पत्ती

विधि-
अमरूद की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेश अमरूद को लें और इसे अच्छे से धो लें. फिर टुकड़े करके काट लें. एक जार में अमरूद के टुकड़े, गुड़, काला नमक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को डालकर ग्राइंड कर लें. जरूरत के अनुसार इसमें पानी को एड कर सकते हैं. चटनी बनकर तैयार है इसे आप रोटी, चावल, पराठा के साथ पेयर कर सकते हैं.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kabj Ka Gharelu Upaye, Guava Chutney For Constipation, Constipation Get Rif Of If You Eat This Chutney, Constipation Remedies, Amrood Ke Fayde, Amrood Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com