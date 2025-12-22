विज्ञापन
क्या आप जानते हैं अमरूद का हिन्दी नाम? 99% लोग नहीं जानते

Guava Name In Hindi: अमरूद एक ऐसा फल है जिसे आमतौर पर हर कोई खाना पसंद करता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमरूद का हिंदी नाम क्या है. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Guava Name In Hindi: अमरूद को हिंदी में क्या कहते हैं.

Guava Name In Hindi: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. सर्दियों के मौसम में कई ऐसे मौसमी फल आते हैं जिनका सेवन न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. अमरूद उन्हीं फलों में से एक है. अमरूद का खट्टा मीठा स्वाद इसे बाकि फलों से अलग बनाता है. अमरूद में विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है. अमरूद को अंग्रेजी में Guava के नाम से जाना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं. जी हां आपने सही सुना. अमरूद एक फारसी शब्द है.

भारत में आम बोल-चाल की भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल होता है.

अमरूद को हिंदी में क्या कहते हैं- (What Guava Name In Hindi)

अमरूद एक फारसी शब्द है. हिंदी में अमरूद को सफरी के नाम से जाना जाता है. इसे जामफल के नाम से भी जाना जाता है.

अमरूद खाने के फायदे- (Amrood Khane Ke Fayde)

1. कब्ज-

अमरूद में मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखने और कब्ज की समस्या से बचाने में मददगार है. 

2. एसिडिटी-

अमरूद पेट को ठंडक देने और पेट की जलन को कम करने में मदद कर सकता है. 

3. इम्यूनिटी- 

अमरूद विटामिन C का अच्छा सोर्स माना जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है. 

4. डायबिटीज- 

सीमित मात्रा में अमरूद खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. 

5. वजन घटाने-

अमरूद में कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होता है जो वजन को घटाने में मदद कर सकता है. 

कैसे करें अमरूद का सेवन- (How To Consume Guava In Diet)

अमरूद को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे कच्चा काटकर खा सकते हैं. इसकी चटनी बना सकते हैं, इसे स्मूदी में डालकर भी सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

