इन 4 लोगों के लिए रामबाण है अखरोट का सेवन, जान लें खाने का सही तरीका

Walnut Benefits: अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसका सेवन सेहत के लिए कमाल माना जाता है. अगर आप इसे सही तरीके से और सही समय पर खाते हैं तो शरीर को अधिक लाभ मिल सकते हैं.

Walnut Benefits: शौक से खाते हैं अखरोट तो जान लें इसे खाने का तरीका.

Akhrot Khane Ke Fayde: अखरोट एक ऐसा ही ड्राई फ्रूट्स है जिसे हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अखरोट को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. आपको बता दें कि अखरोट में फाइबर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटैशियम, विटामिन बी 6, फोलेट और थियामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन अधिक लाभ पाने के लिए इसे सही तरीके से और सही समय पर खाना जरूर है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

अखरोट कैसे खाएं- (How To Consume Walnut)

अखरोट को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे आप सीधे खा सकते हैं या भीगोकर खा सकते हैं. इसके अलावा सलाद, ओट्स में डालकर भी खा सकते हैं.

अखरोट का सलाद कैसे बनाएं- (How To Make Walnut Salad)

सामग्री:

  • अखरोट, कटे हुए
  • सलाद पत्ते (जैसे कि पत्ता गोभी, अरुगुला, और पालक
  • चेरी टमाटर, आधे कटे हुए
  • लाल प्याज
  • सेब
  • क्रंबल्ड फेटा चीज़ (वैकल्पिक)
  • जैतून का तेल
  • सेब का सिरका
  • नमक स्वादानुसार
  • काली मिर्च 

विधि-
अखरोट का सलाद बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मिश्रित सलाद पत्ते रखें. इसमें कटे हुए अखरोट, चेरी टमाटर, लाल प्याज, और सेब डालें. यदि उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्रंबल्ड फेटा चीज़ डालें. एक छोटे बाउल में जैतून का तेल और सेब का सिरका मिलाएं. सलाद पर ड्रेसिंग डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें. अखरोट का सलाद आनंद लें.

अखरोट खाने के फायदे- (Akhrot Khane Ke Fayde)

1. दिल-

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं.

2. मोटापा-

अखरोट में हाई फाइबर और प्रोटीन होते हैं, जो आपको लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

3. ब्लड शुगर-

रोजाना अखरोट खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है.

4. हड्डियों-

अखरोट में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

