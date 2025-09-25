विज्ञापन
Sabudana Ke Nuksan: तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं ज्यादा साबूदाना खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को इससे दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है.

नवरात्रों में खा लेते हैं जरूरत से ज्यादा साबूदाना? आज से बदल लें ये आदत
Who should not eat Sabudana?

Sabudana Ke Nuksan: व्रत के दौरान सुबह नाश्ता हो या शाम का स्नैक साबूदाना का सेवन काफी पसंद किया जाता है. यह एक लाइट स्नैक है जो पचने में आसान होता है, इसलिए लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करते है. लेकिन वो कहते हैं न जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है.तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं ज्यादा साबूदाना खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को इससे दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है.

साबूदाना किसे नहीं खाना चाहिए?

वजन: साबूदाना में कैलोरी ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन आपके बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. इसलिए, अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो साबूदाना का सेवन कम मात्रा में ही करें. इसे ज्यादा खाने से शरीर मोटापे का शिकार बन सकता है. 

पाचन: साबूदाना में फाइबर कम होता है. जो कब्ज और पेट से जुड़ी कई और समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों को पेट की समस्याएं रहती हैं उन्हें अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह समस्या और बढ़ सकती हैं.

ब्लड शुगर: साबूदाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है. इसका सेवन खून में शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए साबूदाना का सेवन हानिकारक हो सकता है और इसे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी माना जाता है. 

एलर्जी: कुछ लोगों को साबूदाना खाने से एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन त्वचा पर खुजली, सूजन, या पाचन से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है.  अगर आपको साबूदाना खाने के बाद ऐसा कुछ महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें.

पोषक तत्व में कमी: साबूदाना में विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा काफी कम पाई जाती है. इसका मतलब है कि यह शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान नहीं कर पाता, यदि इसे बार-बार और अधिक मात्रा में खाया जाए तो. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

