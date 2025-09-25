नवरात्रि व्रत में खाते हैं दूध मखाना? जानिए इससे क्या हो रहा है फायदे या नुकसान

Vrat Mai Dudh Makhane Khane Ke Fayde: नवरात्रि के 9 दिन लोग मां की आराधना करते हैं. मां आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत, पूजा और तरह-तरह के अनुष्ठान करते हैं. व्रत के दौरान पूरा दिन भूखा रहने से कुछ लोगों को अक्सर कमजोरी, थकान और चक्कर आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इस दौरान ऐसा खाना खाने की सलाह दी जाती है, जो पौष्टिक हो और शरीर को जरूरी ताकत भी प्रदान कर सके. आज हम आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन व्रत में फायदेमंद साबित हो सकता है. दूध और मखाना दो ऐसी चीजें हैं जिनका अगर साथ में सेवन किया जाए तो शरीर को की फायदे पहुंचाए जा सकते हैं.

मखाना दूध में मिलाकर खाने से क्या होता है?

एनर्जी: व्रत के दौरान दूध और मखाने का साथ में सेवन शरीर को को दिनभर एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. इनका साथ में सेवन शरीर को और भी कई लाभ जैसे पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: खूबियों में सेब और अनार से भी अमीर है 'गरीबों' की ये सब्जी, फेटी लिवर और हार्ट के लिए है ब्रह्मास्त्र

हड्डियां: दूध कैल्शियम और फॉस्फोरस से भरपूर होता है. वहीं, मखाने भी मैग्नीशियम और कैल्शियम का अच्छा सोर्स हैं, व्रत के दौरान इनका साथ में सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है.

प्रोटीन: व्रत में दौरान शरीर में प्रोटीन की कमी होना आम बात है. वहीं, अगर बात करें दूध और मखाना की, तो ये दोनों ही प्रोटीन का अच्छा स्रोत है. इनका साथ में सेवन मांसपेशियों को मजबूती देते हैं और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं.

दिल: मखाने में लो-फैट और लो-कैलोरी होती है, जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और और दूध में अच्छे फैट्स जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं और दिल की हेल्थ को ठीक बनाए रख सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)