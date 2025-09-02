जरूरत से ज्यादा केला खाना सेहत पर पड़ सकता है भारी, जानें ज्यादा केले खाने के नुकसान

Kela Khane Ke Nuksan: केला आयरन, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन्स का बेहतरीन स्रोत माना जाता है. जो न सिर्फ पाचन को सुधारने, कमजोरी को दूर करने, बल्कि शरीर को ताजगी देने में भी मदद करता है, लेकिन वो कहते है न जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है. जी हां, जहां केले के कई फायदे हैं. वहीं, कुछ नुकसान भी हैं. तो चलिए जानते हैं ज्यादा केले खाने के किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

Jyada Kela Khane Se Kya Hota Hai | Jyada Kela Khane Se Kya Nuksan Hai | Banana Side Effects

कौन सी बीमारी में केला नहीं खाना चाहिए?

वजन: केले में प्राकृतिक शुगर ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ज्यादा केले खाने से बचें.

ब्लड शुगर: केला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है. इसलिए ज्यादा मात्रा में इसे खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है.

पेट: केले में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इसे ज्यादा खाने से पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है जिससे गैस, अपच और कब्ज की समस्या हो सकती है.

नींद: केले में मौजूद ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम नींद और सुस्ती का कारण बन सकते हैं. शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए ज्यादा केला खाने से बचें.

