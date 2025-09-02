काढ़ा पीने के 4 जबरदस्त फायदे, शरीर को हो सकते हैं गजब के लाभ

Kadha Ke Fayde: काढ़ा एक प्राचीन घरेलू उपाय है, जिसे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए पिया जाता है. इसे तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी जैसी चीजों को पानी में उबालकर तैयार किया जाता है. काढ़ा कई तरह की समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश और वायरल इंफेक्शन से बचाव के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय की तरह काम करता है. यहां जाने काढ़ा पीने के क्या फायदे हैं.

Kadha Pine Se Kya Hota Hai | Kadha Peene Ke Kya Fayde Hain

काढ़ा पीने से क्या लाभ होता है?

इम्यूनिटी: काढ़ा तुलसी, हल्दी और काली मिर्च जैसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है. इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: सुबह खाली पेट चबा लें पीपल के पत्ते, आस-पास नहीं फटकेंगी बीमारियां

पाचन: काढ़ा में मौजूद दालचीनी और सौंठ पाचन को बेहतर बनाकर गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

डिटॉक्सिफिकेशन: काढ़े का सेवन शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है जिससे न केवल स्किन को चमकदार और अंदर से साफ रखने में सहायक है.

स्ट्रेस: तुलसी और दालचीनी में मौजूद तत्व दिमाग को शांत रखकर स्ट्रेस और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं. मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए भी काढ़ा पिया जा सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)