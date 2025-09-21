खून को नेचुरली साफ करने के लिए पिएं इस चीज का जूस, जानिए घर पर बनाने का तरीका

Natural Blood Cleansing Juice: हमारा खून ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है. लेकिन, जब खून में गंदगी या टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो इसका असर त्वचा, बालों, पाचन और इम्युनिटी पर पड़ता है. चेहरे पर मुंहासे, थकान, एलर्जी और बार-बार बीमार पड़ना. ये सब संकेत हैं कि शरीर को डिटॉक्स की जरूरत है. अच्छी बात ये है कि खून को साफ करने के लिए आपको कोई महंगी दवा या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं. सिर्फ एक नेचुरल जूस, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, आपके खून को शुद्ध करने में मदद कर सकता है. यह जूस न सिर्फ शरीर को अंदर से साफ करता है, बल्कि त्वचा को चमकदार और शरीर को एनर्जेटिक भी बनाता है.

कौन सा जूस है सबसे असरदार?

चुकंदर, गाजर और नींबू का जूस यह तीन चीजें मिलकर एक ऐसा जूस बनाती हैं जो खून को नेचुरली साफ करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है.

इस जूस के फायदे

खून की सफाई: चुकंदर में आयरन और एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो खून को शुद्ध करते हैं और नई ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं.

त्वचा में निखार: जब खून साफ होता है, तो चेहरे पर चमक आती है और मुंहासे, दाग-धब्बे कम होते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ती है: गाजर और नींबू में विटामिन C होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है.

पाचन में सुधार: यह जूस आंतों को साफ करता है और कब्ज या गैस की समस्या को दूर करता है.

एनर्जी और ताजगी: रोज सुबह इस जूस का सेवन करने से शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है.

घर पर बनाने का तरीका

सामग्री:

1 मध्यम आकार का चुकंदर

2 गाजर

1 नींबू

थोड़ा सा अदरक (वैकल्पिक)

1 गिलास पानी

विधि:

चुकंदर और गाजर को अच्छे से धोकर छील लें.

छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में डालें.

थोड़ा पानी और अदरक मिलाकर ब्लेंड करें.

छानकर जूस निकालें.

ऊपर से नींबू का रस मिलाएं और तुरंत पिएं.

कब और कैसे पिएं?

सुबह खाली पेट

1 गिलास रोजाना

खून को साफ करना शरीर की सेहत के लिए बेहद जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा दमकती रहे, शरीर बीमारियों से दूर रहे और दिनभर ताजगी बनी रहे, तो इस नेचुरल जूस को अपनी रूटीन में शामिल करें.

