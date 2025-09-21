क्या नवरात्रि में दूध, दही खाना चाहिए? जानिए फायदे और नुकसान

Fasting Diet Tips: नवरात्रि का समय पूजा-पाठ और व्रत का होता है. इस दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं और शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं. हमारे घरों में लोग व्रत के दौरान ऐसी चीजों का सेवन करते हैं सात्विक, खाने में हल्की और एनर्जी देने वाली हों. लेकिन, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि व्रत में दूध और दही खाना चाहिए या नहीं? चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इन दोनों चीजों के फायदे और नुकसान क्या हैं.

नवरात्रि में दूध के फायदे- (Benefits of Milk During Navratri)

दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं.

व्रत के दौरान जब आप अनाज नहीं खाते, तब दूध से आपको जरूरी पोषण मिल सकता है.

दूध से बनी चीजें जैसे खीर, पनीर या लस्सी भी व्रत में खाई जा सकती हैं.

रात को दूध पीने से नींद अच्छी आती है और शरीर रिलैक्स होता है.

नवरात्रि में दही के फायदे- (Benefits of Curd During Navratri)

दही पाचन के लिए अच्छा होता है. इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट को ठीक रखते हैं.

गर्मी के मौसम में दही ठंडक देता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है.

दही से बनी चीजें जैसे रायता, लस्सी या दही-आलू की सब्जी व्रत में स्वाद बढ़ाती हैं.

साथ में खाने पर दूध और दही के नुकसान- (Side Effects of Milk and Curd When Consumed Together)

आयुर्वेद के अनुसार दूध और दही को एक साथ नहीं खाना चाहिए. दोनों के गुण अलग होते हैं, दूध ठंडा होता है और दही एसिडिक.

अगर आप दोनों को एक साथ खाते हैं, तो पाचन में दिक्कत हो सकती है. इससे गैस, अपच और पेट दर्द हो सकता है.

शरीर में टॉक्सिन्स बनने की संभावना रहती है, जिससे चक्कर, उल्टी या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

क्या करें और क्या न करें?

अगर आप दूध और दही दोनों लेना चाहते हैं, तो इनके बीच कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर रखें.

सुबह दूध लें और दोपहर में दही खाएं. इससे पाचन ठीक रहेगा.

रात में दही खाने से बचें, खासकर अगर मौसम ठंडा हो या आपको सर्दी-जुकाम की समस्या हो.

दही को खाने के साथ लें, अकेले या खाली पेट न खाएं.

नवरात्रि में दूध और दही दोनों ही फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से खाना जरूरी है. अगर आप सही समय और तरीके से इनका सेवन करें, तो ये शरीर को ताकत और ठंडक दोनों देंगे. लेकिन, अगर इन्हें एक साथ या गलत समय पर खाया जाए, तो सेहत को नुकसान भी हो सकता है. इसलिए व्रत के दौरान संतुलित और सोच-समझकर खानपान अपनाएं

