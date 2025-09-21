विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या नवरात्रि में दूध, दही खाना चाहिए? जानिए फायदे और नुकसान

Navratri 2025: नवरात्रि में डाइट में सिर्फ स्वात्विक भोजन को ही शामिल किया जाता है. दूध, दही भी इस दौरान बड़ी भूमिका निभाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में दूध, दही खाने के फायदे और नुकसान क्या है?

Read Time: 3 mins
Share
क्या नवरात्रि में दूध, दही खाना चाहिए? जानिए फायदे और नुकसान
Navratri 2025: नवरात्रि में दूध और दही खाना चाहिए या नहीं.

Fasting Diet Tips: नवरात्रि का समय पूजा-पाठ और व्रत का होता है. इस दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं और शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं. हमारे घरों में लोग व्रत के दौरान ऐसी चीजों का सेवन करते हैं सात्विक, खाने में हल्की और एनर्जी देने वाली हों. लेकिन, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि व्रत में दूध और दही खाना चाहिए या नहीं?  चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इन दोनों चीजों के फायदे और नुकसान क्या हैं.

ये भी पढ़ें: नवरात्रि में व्रत के लिए स्पेशल सुपरफूड्स जो एनर्जी के साथ दें स्वाद भी

नवरात्रि में दूध के फायदे- (Benefits of Milk During Navratri)

  • दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं.
  • व्रत के दौरान जब आप अनाज नहीं खाते, तब दूध से आपको जरूरी पोषण मिल सकता है.
  • दूध से बनी चीजें जैसे खीर, पनीर या लस्सी भी व्रत में खाई जा सकती हैं.
  • रात को दूध पीने से नींद अच्छी आती है और शरीर रिलैक्स होता है.

नवरात्रि में दही के फायदे- (Benefits of Curd During Navratri)

  • दही पाचन के लिए अच्छा होता है. इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट को ठीक रखते हैं.
  • गर्मी के मौसम में दही ठंडक देता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है.
  • दही से बनी चीजें जैसे रायता, लस्सी या दही-आलू की सब्जी व्रत में स्वाद बढ़ाती हैं.

ये भी पढ़ें: रोज 1 हफ्ते तक पनीर खाने से क्या होता है? क्या रोज पनीर खाना सही है? एक्सपर्ट्स से जानें फायदे और नुकसान

साथ में खाने पर दूध और दही के नुकसान- (Side Effects of Milk and Curd When Consumed Together)

  • आयुर्वेद के अनुसार दूध और दही को एक साथ नहीं खाना चाहिए. दोनों के गुण अलग होते हैं, दूध ठंडा होता है और दही एसिडिक.
  • अगर आप दोनों को एक साथ खाते हैं, तो पाचन में दिक्कत हो सकती है. इससे गैस, अपच और पेट दर्द हो सकता है.
  • शरीर में टॉक्सिन्स बनने की संभावना रहती है, जिससे चक्कर, उल्टी या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

क्या करें और क्या न करें?

  • अगर आप दूध और दही दोनों लेना चाहते हैं, तो इनके बीच कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर रखें.
  • सुबह दूध लें और दोपहर में दही खाएं. इससे पाचन ठीक रहेगा.
  • रात में दही खाने से बचें, खासकर अगर मौसम ठंडा हो या आपको सर्दी-जुकाम की समस्या हो.
  • दही को खाने के साथ लें, अकेले या खाली पेट न खाएं.

ये भी पढ़ें: फलों को साफ करने का सही तरीका क्या है? कीड़ों और गंदगी से बचने के लिए अपनाएं ये कारगर उपाय

नवरात्रि में दूध और दही दोनों ही फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से खाना जरूरी है. अगर आप सही समय और तरीके से इनका सेवन करें, तो ये शरीर को ताकत और ठंडक दोनों देंगे. लेकिन, अगर इन्हें एक साथ या गलत समय पर खाया जाए, तो सेहत को नुकसान भी हो सकता है. इसलिए व्रत के दौरान संतुलित और सोच-समझकर खानपान अपनाएं

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navratri 2025, Milk During Navratri Fast, Yogurt In Navratri Fasting, Navratri Milk Benefits, Navratri Yogurt Side Effects, Can We Eat Curd In Navratri, Navratri Fasting Food Rules, Dairy In Navratri Vrat, Navratri Diet Milk And Curd, Navratri Food Do’s And Don’ts, Milk Vs Curd Navratri, Navratri Digestion Tips, Ayurveda Milk Curd Fasting, Navratri Healthy Dairy Options, Navratri Food Myths, Navratri Nutrition Tips, Navratri Fasting Mistakes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com