Jitiya Vrat 2025: कब है जितिया व्रत? जानें तिथि और इस दिन बनने वाले पारंपरिक व्यंजन

Jitiya Vrat 2025 Date Recipe: हिंदू पंचाग के अनुसार हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है. इसे जीवित्पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है. इन दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है. इस माह के कृष्ण पक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. इस साल 14 सितंबर को जितिया का व्रत रखा जाएगा. तो चलिए जानते है इस व्रत में क्या खाती हैं महिलाएं.

जितिया व्रत पर बनने वाले व्यंजन- (Jitiya Vrat 2025 Special Recipe)

नोनी साग और मडुआ की रोटी-

इस व्रत में महिलाएं नोनी साग के साथ मडुआ की रोटी यानि रागी की रोटी खाती है.

सामग्री-

नोनी के पत्ते

प्याज, बारीक कटे हुए

हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

जीरा

हल्दी पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

तेल

पानी आवश्यकतानुसार

विधि-

नोनी का साग बनाने के लिए सबसे पहले इसके पत्तों को धोकर साफ कर लें और उन्हें बारीक काट लें. एक पैन में तेल गरम करें और जीरा डालें. जीरा भुनने के बाद, बारीक कटे प्याज और हरी मिर्च डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं. अब हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं. नोनी के पत्ते डालें और अच्छी तरह मिलाएं. आवश्यकतानुसार पानी डालें और साग को पकने दें जब तक कि वह नरम न हो जाए. नोनी का साग तैयार है। आप इसे रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं।

कब है जितिया व्रत- (Jitiya Vrat Shubh Muhurat)

आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को है. इसके लिए 14 सितंबर को जितिया का व्रत रखा जाएगा. जितिया व्रत 36 घंटे का होता है. वहीं, सूर्योदय से पहले व्रती सात्विक भोजन और जल ग्रहण करती हैं.

