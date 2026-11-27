बदलते मौसम में जब गले में हल्की खराश या दर्द महसूस होता है, तो भारी या तला-भुना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ऐसे समय में क्यों न क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए, तो टेस्टी भी हो और सॉफ्ट भी. आप जिगली मिल्क क्यूब्स ट्राई कर सकते हैं. इसे आप घर में मौजूद साधारण चीजों से फटाफट बना सकते हैं, इसलिए अलग से बाजार भागने की झंझट भी नहीं रहती. इसकी हल्की मिठास, नारियल की खुशबू और ठंडी मुलायम बनावट सबको बेहद पसंद आएगी.

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सामग्री:

आधा लीटर दूध

कॉर्नफ्लोर

चीनी

नारियल का बुरादा

बनाने की विधि:

सबसे पहले एक बर्तन में आधा लीटर दूध लेकर उसे गरम करें और उबाल आने दें. दूध जब उबलने लगे, तब इसमें कॉर्नफ्लोर और चीनी मिला दें. अब आंच को संभालते हुए इसे लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न बनें और मिश्रण धीरे-धीरे गाढ़ा होता जाए. जैसे ही यह एक गाढ़े और चिकने घोल का रूप ले ले, गैस बंद कर दें. इस गरम मिश्रण को तुरंत किसी कांच के डिब्बे या साफ कंटेनर में पलट दें और इसे जमने के लिए रख दें. जब यह अच्छी तरह सेट होकर जम जाए, तो इसे बर्तन से बाहर निकाल लें. अब एक साफ सतह या प्लेट पर नारियल का बुरादा फैलाएं और जमे हुए हिस्से को उसके ऊपर रख दें. आखिर में इसे मनचाहे चौकोर टुकड़ों में काट लें और आराम से इसका स्वाद लें.

कब खाएं?

मौसम में बदलाव आते ही अक्सर शरीर का मूड थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, कई बार गले में हल्की खुजली या चुभन सी महसूस होती है, जिससे पूड़ी, पराठे या तली भुनी चीजें खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता. उस समय दिमाग कुछ ऐसा ढूंढता है जो न तो पेट पर भारी पड़े और न ही गले को परेशान करे. बस थोड़ा सा मीठा हो जाए तो दिन की थकान भी उतर जाए. ये खाने में बिल्कुल नरम है. वहीं, इसकी बनावट पुडिंग या जेली जैसी मुलायम होती है, जो मुंह में जाते ही घुलने लगती है. जब चबाने की मेहनत न करनी हो और कुछ ताजगी भरा खाने का मन करे, तो इसे आराम से बनाया जा सकता है.

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