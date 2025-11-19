Jeera Vs Saunf Water : सुबह खाली पेट जीरा या सौंफ पानी क्या पीना है ज्यादा हेल्दी?

Jeera Vs Saunf Water : सुबह उठते ही एक हेल्दी ड्रिंक (Healthy Drink) पीने का ट्रेंड आजकल खूब चल रहा है. कई लोग नींबू पानी पीते हैं, तो कुछ गर्म पानी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है जीरा पानी (Jeera pani ke fayde) और सौंफ पानी (Saunf pani ke fayde) की. अक्सर लोग पूछते हैं कि इन दोनों में से सुबह खाली पेट पीने के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है. सच कहें तो जीरा और सौंफ, दोनों ही मसालों का पानी अपनी जगह पर 'बेस्ट' है, बस दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है. इसी बारे में हम आपको आगे आर्टिकल में बताएंगे ताकि आप अपने जरूरत के हिसाब से सुबह हेल्दी ड्रिंक चुन सकें.

अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो जीरा पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है.

जीरा में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म (Metabolism) तेज कर देते हैं. इससे कैलोरी बर्न होने की स्पीड बढ़ जाती है.

यह पेट की चर्बी कम करने और बॉडी को अंदर से साफ (Detox) करने में मदद करता है.

जीरा पानी पीने से पेट फूलने (Bloating) और गैस की समस्या में भी आराम मिलता है.

सौंफ को अक्सर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर खाया जाता है, लेकिन इसका पानी भी कमाल करता है.

सौंफ की तासीर ठंडी (Digestive & Cooling Agent) होती है. अगर आपको एसिडिटी (Acidity) या पेट में जलन की शिकायत रहती है, तो सौंफ पानी आपको तुरंत राहत देगा.

यह पेट की गैस और ऐंठन को दूर करने में बहुत असरदार है.

जीरे के पानी की तुलना में सौंफ का पानी थोड़ा मीठा होता है, जिसे पीना आसान होता है.

तो सुबह जीरा पानी पिएं या सौंफ?

देखिए, अगर आपका मेन टारगेच वजन कम करना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना और बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो आपको जीरा पानी पीना चाहिए.

और अगर आप एसिडिटी, गर्मी या बार-बार गैस-ब्लोटिंग की समस्या से परेशान हैं और अपने हाजमे को शांत रखना चाहते हैं, तो सौंफ पानी आपके लिए ज्यादा बेहतर है.

कैसे बनाएं सौंफ और जीरा पानी | How to make fennel and cumin water

आप इन दोनों ड्रिंक्स को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल-बदल कर भी पी सकते हैं. बस एक चम्मच जीरा या सौंफ को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह छानकर खाली पेट पी लें.

