विज्ञापन
विशेष लिंक

Jeera Vs Saunf Water : सुबह खाली पेट जीरा या सौंफ पानी क्या पीना है ज्यादा हेल्दी?

Jeera ya saunf pani kya hai faydemand : सच कहें तो जीरा और सौंफ, दोनों ही मसालों का पानी अपनी जगह पर 'बेस्ट' है, बस दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है. इसी बारे में हम आपको आगे आर्टिकल में बताएंगे ताकि आप अपने जरूरत के हिसाब से सुबह हेल्दी ड्रिंक चुन सकें.

Read Time: 3 mins
Share
Jeera Vs Saunf Water : सुबह खाली पेट जीरा या सौंफ पानी क्या पीना है ज्यादा हेल्दी?
यह पेट की चर्बी कम करने और बॉडी को अंदर से साफ (Detox) करने में मदद करता है.

Jeera Vs Saunf Water : सुबह उठते ही एक हेल्दी ड्रिंक (Healthy Drink) पीने का ट्रेंड आजकल खूब चल रहा है. कई लोग नींबू पानी पीते हैं, तो कुछ गर्म पानी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है जीरा पानी (Jeera pani ke fayde) और सौंफ पानी (Saunf pani ke fayde) की. अक्सर लोग पूछते हैं कि इन दोनों में से सुबह खाली पेट पीने के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है. सच कहें तो जीरा और सौंफ, दोनों ही मसालों का पानी अपनी जगह पर 'बेस्ट' है, बस दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है. इसी बारे में हम आपको आगे आर्टिकल में बताएंगे ताकि आप अपने जरूरत के हिसाब से सुबह हेल्दी ड्रिंक चुन सकें.

वजन घटाने के लिए जीरा पानी

अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो जीरा पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है.

तेज मेटाबॉलिज्म

जीरा में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म (Metabolism) तेज कर देते हैं. इससे कैलोरी बर्न होने की स्पीड बढ़ जाती है.

फैट बर्नर

यह पेट की चर्बी कम करने और बॉडी को अंदर से साफ (Detox) करने में मदद करता है.

पाचन

जीरा पानी पीने से पेट फूलने (Bloating) और गैस की समस्या में भी आराम मिलता है.

हाजमा और ठंडक के लिए बेस्ट सौंफ पानी

सौंफ को अक्सर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर खाया जाता है, लेकिन इसका पानी भी कमाल करता है.

पेट की ठंडक

सौंफ की तासीर ठंडी (Digestive & Cooling Agent) होती है. अगर आपको एसिडिटी (Acidity) या पेट में जलन की शिकायत रहती है, तो सौंफ पानी आपको तुरंत राहत देगा.

गैस से छुटकारा

यह पेट की गैस और ऐंठन को दूर करने में बहुत असरदार है.

मीठा स्वाद

जीरे के पानी की तुलना में सौंफ का पानी थोड़ा मीठा होता है, जिसे पीना आसान होता है.

तो सुबह जीरा पानी पिएं या सौंफ?

देखिए, अगर आपका मेन टारगेच वजन कम करना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना और बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो आपको जीरा पानी पीना चाहिए.

और अगर आप एसिडिटी, गर्मी या बार-बार गैस-ब्लोटिंग की समस्या से परेशान हैं और अपने हाजमे को शांत रखना चाहते हैं, तो सौंफ पानी आपके लिए ज्यादा बेहतर है.

कैसे बनाएं सौंफ और जीरा पानी | How to make fennel and cumin water

आप इन दोनों ड्रिंक्स को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल-बदल कर भी पी सकते हैं. बस एक चम्मच जीरा या सौंफ को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह छानकर खाली पेट पी लें.

यह भी पढ़ें

Pregnancy में क्यों करता है खट्टा खाने का मन, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jeera Vs Saunf Water, Healthy Drink Morning Drink, Jeera Pani Ke Fayde, Saunf Pani Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now