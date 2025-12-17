विज्ञापन
Jeera Pani Ke Fayde: यहां जानें खाली पेट जीरा पानी पीने के क्या-क्या फायदे हैं और इसे पीने का सही तरीका क्या है?

सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीने से क्या होता है? ये 4 फायदे जानकर शुरू कर देंगे पीना
Benefits of cumin water on empty stomach

Jeera Pani Ke Fayde: खुद को हेल्दी रखने के लिए आज के समय में लोग तरह-तरह की ड्रिंक्स को अपने रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं. आज हम आपके लिए एक ऐसी आसान और असरदार ड्रिंक लेकर आए हैं, जो शरीर को कई रोगों से दूर रखने में मदद कर सकती है. हम बात कर रहे हैं जीरा पानी की. जीरा एंटी-इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है. ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट इसे पानी में उबालकर पीते हैं, तो फाये दोगुने भी हो सकते हैं. यहां जानें खाली पेट जीरा पानी पीने के क्या-क्या फायदे हैं और इसे पीने का सही तरीका क्या है?

सुबह-सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीने से क्या होता है?

पेट: जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी से परेशान रहते हैं, उनके लिए खाली पेट जीरा पानी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है. जीरे में मौजूद तत्व पाचन रस सक्रिय करते हैं, जिससे पेट की समस्या दूर रहती हैं. 

वजन: जीरा पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आप रोजाना खाली पेट जीरा पानी पीते हैं तो वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं.

इम्यूनिटी: जीरे में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. खाली पेट जीरा पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है. 

हार्मोन संतुलन: जीरा पानी महिलाओं के हार्मोन संतुलन में मदद करता है. इसका सेवन पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और सूजन को कम करता है.

जीरा पानी कैसे बनाएं?

एक गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच जीरा डालकर अच्छी तरह उबाल लें और फिर जब लगे पानी आधा रह गया है गैस बंद कर दें और हल्का ठंडा होने पर पिएं. 

एक दिन में कितना पीना चाहिए? 

रोजाना 1 गिलास जीरा पानी पर्याप्त माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

