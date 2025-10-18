विज्ञापन
Khoya Recipe: घर पर बनाया गया मावा न सिर्फ़ स्वादिष्ट होता है, बल्कि शुद्ध और खुशबू से भरपूर भी होता है. नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से आप घर पर ही दूध से शुद्ध मावा बना सकते हैं.

Diwali 2025: दीवाली पर घर में खुद से बनाएं खोया, यहां से नोट करें स्टेप बाय स्टेप रेसिपी
इस दिवाली घर पर ही बनाएं शुद्ध और टेस्टी खोया, यहां जानें रेसिपी.

Mawa Recipe: दिवाली के मौके पर जब घर-घर में मिठाइयों की खुशबू फैलती है, तो ऐसे में खोया या मावा का नाम सबसे पहले आता है. गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, कलाकंद जैसी ज्यादातर भारतीय मिठाइयां बनाई जाती हैं. इसके अलावा कई सब्जियों में भी गाढ़ापन लाने के लिए खोया का इस्तेमाल किया जाता है. दुकानों पर रेडीमेड मावा आसानी से मिल जाता है, लेकिन दिवाली जैसे खास त्योहारों पर लोग ताज़ा घर का बना खोया इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं. घर पर बनाया गया मावा न सिर्फ़ स्वादिष्ट होता है, बल्कि शुद्ध और खुशबू से भरपूर भी होता है. नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से आप घर पर ही दूध से शुद्ध मावा बना सकते हैं.

घर पर खोया बनाने का तरीका (How to make Khoya at home​)

सामग्री:

  • 1 लीटर फुल क्रीम दूध (फुल फैट मिल्क)
  • 1 नॉन-स्टिक पैन या भारी तले की कड़ाही
  • 1 बड़ा चम्मच (चलाने के लिए)

विधि: स्वाद और सेहत से भरपूर हैं ये 3 व्यंजन दीवाली पर जरूर करें ट्राई, छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद

स्टेप 1:
एक नॉन-स्टिक पैन या भारी तले की कड़ाही में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालें.

स्टेप 2:
मध्यम आंच पर दूध को उबालें. जब उबाल आने लगे, तब आंच को धीमी से मध्यम कर दें. दूध को नीचे चिपकने से बचाने के लिए बीच-बीच में चलाते रहें और किनारों पर जमी मलाई को खुरचकर दूध में मिलाते रहें.

स्टेप 3:
20–25 मिनट बाद दूध लगभग आधा रह जाएगा और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा. अब इसका रंग हल्का पीला पड़ने लगेगा.

स्टेप 4:
जैसे-जैसे दूध गाढ़ा होता जाता है, इसे बार-बार चलाते रहें ताकि यह नीचे से जले नहीं. लगभग 1 घंटे बाद दूध गाढ़े मलाईदार रूप में बदल जाएगा और उसका टेक्सचर सेमी सॉलिड जैसा हो जाएगा.

स्टेप 5:
अब लगातार चलाते हुए पकाते रहें जब तक दूध का सारा पानी सूखकर गाढ़ा ठोस रूप न ले ले. जब यह पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए, गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें. ठंडा होने पर यह और सख्त हो जाएगा.

स्टेप 6:
ठंडा होने के बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें. घर का बना मावा 3–4 दिनों तक सुरक्षित रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

