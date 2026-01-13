विज्ञापन
दिल्ली के स्वाद के कायल हुए इजरायली डिप्लोमेट गाइ निर, रसमलाई खाते ही क्या बोलें यहां देखें वीडियो

Israel In India: भारत में इजरायल दूतावास के डिप्लोमेट गाइ निर (Guy Nir) और पब्लिक डिप्लोमेसी की प्रमुख शानी रापापोर्ट एत्सियोनी (Shani Rapaport Etsiony) दिल्ली के खाने का लुत्फ उठाते नजर आए. दोनों ने ही दो प्लेटें ली जिसमें भारतीय मिठाइयां परोसी गई थीं. पहली बाइट खाते ही दोनों का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था.

Israel In India: इजरायली डिप्लोमेट ने चखी भारतीय रसमलाई.

Delhi Food: दिल्ली सिर्फ राजनीति और सत्ता के गलियारों की राजधानी नहीं है, बल्कि यह अपने जायके, खुशबू और मिठास के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है. दिल्ली में जब लोग आते हैं तो यहां के खाने का स्वाद जरूर चखते हैं. फिर वो चाहे पराठें वाली गली के पराठे हों या फिर मूलचंद के पराठे हर जायके की एक अलग ही कहानी है और स्वाद दिल जीत लेने वाली होती है. यही वजह है कि जब विदेशी मेहमान भी इस शहर में आते हैं, तो यहां के खाने के कायल हो जाते हैं. बता दें कि हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो देखने को मिला है जिसमें विदेशी लोग भारतीय खाने के मजे लेते दिख रहे हैं. बता दें कि इजरायल दूतावास के राजनयिकों ने पहली बार रसमलाई का स्वाद चखा और सोशल मीडिया पर रसमलाई खाते हुए उनका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

यहां देखें वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि खाने के बाद दोनों डिप्लोमैट्स मिठाई ट्राय करने के लिए तैयार होते हैं. बातचीत बिल्कुल अनऑफिशियल होती है. रसमलाई का पहला बाइट लेते ही चेहरे पर खुशी साफ दिखती है - “इट्स रियली गुड… रियली गुड… आई वांट अनदर वन!”

दोनों के बीच ही मजेदार नोक-झोंक भी देखने को मिलती है, जिसमें से एक बोलता है कि मेरा वाला बेहतर है और दूसरा जवाब देता है तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो ले सकते हो? इस वीडियो को देखकर साफ जाहिर है कि दोनों का ही दिल इस मिठाई ने जीत लिया है. 

इस वीडियो को इजरायल इन इंडिया (@IsraelinIndia) हैंडल से शेयर करते हुए लिखा गया —
“Diplomats + Delhi Food = ”
और सवाल पूछा गया — “What's your favourite मिठाई?”

वीडियो सामने आते ही भारतीय यूजर्स ने अपने-अपने फेवरेट मिठाइयों के नाम बताने शुरू कर दिए —
कहीं गुलाब जामुन, कहीं जलेबी-रबड़ी, तो कहीं मालपुआ और काजू कतली. लोगों ने इसके साथ ही लिखा कि अगली बार उन्हें बनारस, कोलकाता या जयपुर की मिठाइयां भी ट्राय करनी चाहिए.

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गाई नीर ने भारतीय खाने का स्वाद चखा है. इसके पहले भी उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने कई व्यंजनों का स्वाद लिया और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. गाइ नीर का फूड ब्लॉगिंग वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. पूरी स्टोरी जानने के लिए यहां क्लिक करें

