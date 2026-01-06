विज्ञापन
चांदनी चौक के जायके के दीवाने हुए इजरायल के स्पोक्सपर्सन गाय नीर, लूटते द‍िखे मजा, ये जगहें न करें मिस  

अगर आप टेस्टी फूड खाने के शौकीन हैं, तो आपको चांदनी चौक की इन दुकानों और व्यंजनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए.

Read Time: 4 mins
भारत में इजराइल दूतावास के प्रवक्ता (Spokesperson) गाइ नीर (Guy Nir), जो कि खासकर भारतीय मिठाइयों, व्यंजन और फैशन के प्रति चाह रखने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता के साथ बातचीत कर वीडियो साझा करते रहते हैं. अब गाइ नीर भारत के सबसे मशहूर चांदनी चौक इलाके में पहुंचे . चांदनी चौक में उन्होंने कई व्यंजनों का स्वाद लिया और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. गाइ नीर का फूड ब्लॉगिंग वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. चलिए जानते हैं गाइ नीर ने चांदनी चौक में किन-किन चीजों का स्वाद चखा और हां अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो आप इन दुकानों पर जाकर मजेदार चीजों का स्वाद चख सकते हैं.

गाइ नीर चखा इन चीजों का स्वाद

वीडियो में आप देख सकते हैं गाइ नीर ब्लू पैंट पर स्काई रंग की शर्ट और सिर पर हैट लगाए चांदनी चौक की गलियों में निकले हैं. यहां उन्होंने सबसे पहले एक दुकान में ढोकला ऑर्डर किया और उसे वहां खाया भी. इजराइल दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने पहली बार ढोकला खाया है, जो टेस्टी होने के साथ-साथ तीखा भी है. लेकिन उन्होंने कहा कि यह उन्हें काफी अच्छा लगा. ढोकला खाने के बाद वह पहुंचे लस्सी की दुकान पर और एक स्वीट लस्सी ऑर्डर कर उसका स्वाद चखा. स्वीट लस्सी को उन्होंने योगर्ट की तरह बताया. फिर वह एक ठेले वाले के पास पहुंचते हैं और जामुन को देख पूछते हैं कि यह क्या है? जामुन खाने के बाद उन्होंने कहा कि यह बहुत स्वीट हैं, लेकिन टैंगी भी है.
 

अगर आप अलग-अलग जायके के शौकीन हैं तो आप चांदनी चौक में इन जगहों का मिस ना करें.

130 साल पुराना जलेबी वाला

जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के पास एक 130 साल से भी पुरानी जलेबी की दुकान है, जो 1884 से है. आगरा से आए लाला नेम चंद जैन ने दहेज में मिले 2 रुपये से यह दुकान खोली थी. अब उनकी चौथी पीढ़ी इस दुकान को चला रही है. यहां की जलेबी आप चाटते रह जाओगे.  

छैना राम

जलेबी वाला से 5 मिनट की दूरी पर छैना राम की मिठाई की दुकान है. 1901 में जब पाब्लो पिकासो की पहली प्रदर्शनी लाहौर में हुई थी. उसी दौरान छैना राम नाम ने यह दुकान वहां खोली थी. भारत की आजादी के बाद वह यह दुकान फतेहपुर मंदिर पहुंची, जहां वह सिंधी मिठाई बेचा करते थे. यहां कराची और सोन हलवा भी मिलता है, जिसे खा लिया तो बस पूछो मत.

गोले दी हट्टी

छैना राम की दुकान से 5 मिनट की दूरी पर गोले दी हट्टी की चटपटी दुकान है, जहां छोले भटूरे, पालक और छोले चावल मिलते हैं. इनका स्वाद आपको घर के खाने से कम नहीं है. यहां आपको दही वड़ा भी खाने को मिलेगा.

काके दी हट्टी

यह शॉप अमृतसरी फूड के लिए फेमस हैं. मलाईदार लस्सी की यह दुकान काफी पुरानी है. यहां की मलाई लस्सी एक बार पी ली तो जिंदगी भर उसका टेस्ट नहीं भूलोगे. यह कुल्हड़ में सर्व की जाती है, जिसमें खूब रबड़ी मिली होती है.

ज्ञानी दी हट्टी

लस्सी की यह एक और दुकान ज्ञानी गुरचरण सिंह की है, जो 1951 में पाकिस्तान से दिल्ली माइग्रेट हुए थे. यहां उन्होंने अपनी यह दुकान खोली. यहां आपको स्पेशल रबड़ी फालूदा का स्वाद चखने को मिलेगा. इसके अलावा यहां दाल और गाजर का हलवा भी खा सकते हैं. अब अगर कभी दिल्ली जाओ तो चांदनी चौक की इन चटपनों की दुकान पर जाना नहीं भूलना.

