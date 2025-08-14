विज्ञापन
Immunity Booster Foods: आज हम आपको कुछ ऐसे बेस्ट फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर आप इम्यूनिटी को घर बैठे बूस्ट कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 5 फूड्स जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं.

बदलते मौसम में जकड़ लेता है खांसी-जुकाम? खाएं ये 5 फूड्स यूं बूस्ट होगी इम्यूनिटी
इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए | How to boost immunity

Immunity Booster Foods: क्या आप भी बदलते मौसम में हो जाते हैं खांसी-जुकाम और बुखार का शिकार? यह कमजोर इम्यूनिटी के कारण हो सकता है. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए बेहद जरूरी है इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए. आज हम आपको कुछ ऐसे बेस्ट फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर आप इम्यूनिटी को घर बैठे बूस्ट कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 5 फूड्स जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं.

Immunity Badhane Ke Liye Kya Khana Chahie | Immunity Ko Majbut Kaise Banaen | Immunity Badhane Ke Liye Gharelu Upay

घर पर इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं?

हल्दी: हल्दी में करक्यूमिन नामक एंटी इंफ्लेमेटरी योगिक पाया जाता है. जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

हरी सब्जियां: हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक हो सकते हैं.

खट्टे फल: विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू और आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर मौसमी बीमारियों से बचाने में सहायक है.

अदरक: रोज अदरक का टुकड़ा खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

लहसुन: लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

