वजन घटना है तो दवाइयां नहीं, इन 5 आसान आदतों को अपनाएं

Healthy Habits: वजन घटाने के लिए आजकल तरह-तरह की दवाइयां और इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं. मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए GLP-1 जैसी दवाइयों का चलन तेजी से बढ़ा है. कुछ दवाइयां असर तो दिखाती हैं, लेकिन उनके साथ साइड इफेक्ट भी आते हैं. सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इन्हें छोड़ दिया जाता है तो अक्सर वजन दोबारा बढ़ जाता है. ऐसे में बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करें. अगर इन पांच आसान आदतों को डेली रूटीन में शामिल कर लिया जाए, तो बिना दवा और बिना किसी सख्त डाइट के भी एक्स्ट्रा फैट से छुटकारा पाया जा सकता है.

वजन कम करने के लिए अपनाएं ये आदतें (Adopt these habits to lose weight)

फाइबर फूड ज्यादा, प्रोसेस्ड फूड कम

प्लेट में जितने ज्यादा फल, सब्जियां, दाल और अनाज होगा, उतना ही शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा. वहीं, प्रोसेस्ड कार्ब्स और मीठे ड्रिंक्स फैट बढ़ाने का काम करते हैं. अगर इन्हें कम खाया जाए, तो मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है और फैट स्टोर होने की रफ्तार कम होती है.

ये भी पढ़ें- कहीं आपकी एक्सरसाइज ही वजन कम न होने की वजह तो नहीं है? जानिए क्या है एक्सपर्ट का कहना

वॉक से ज़्यादा ज़रूरी है रेज़िस्टेंस ट्रेनिंग

रोज़ाना तेज़ क़दमों से वॉक करना अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ उसी पर टिके रहना सही नहीं. असली असर तब आता है जब मसल्स मजबूत करने वाले एक्सरसाइज़ भी किए जाएं. जैसे वेट उठाना या बॉडी वेट एक्सरसाइज़, जिनसे शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है और फैट घटाने की स्पीड भी बढ़ती है.



7 से 9 घंटे की क्वालिटी नींद

नींद पूरी न होना वजन बढ़ने की बड़ी वजह है. जब नींद कम होती है, तो शरीर में ऐसे हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं जो भूख बढ़ाते हैं और फैट स्टोर करने लगते हैं. अगर आप 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेंगे, तो न सिर्फ वजन काबू में रहेगा बल्कि दिनभर एनर्जी भी बनी रहेगी.



इमोशनल इटिंग को कंट्रोल करें

अक्सर लोग स्ट्रेस या बोरियत में खाना खाने लगते हैं. इस आदत को सुधारना जरूरी है. इसके लिए मेडिटेशन करना या जरूरत पड़े तो काउंसलिंग लेना भी मदद करता है. धीरे-धीरे आप समझ पाएंगे कि कब सच में भूख है और कब सिर्फ इमोशन की वजह से खाना खा रहे हैं.



परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है ज़रूरी

वजन घटाने में सबसे अहम है रोज़ थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना. छोटे-छोटे बदलाव जैसे रोज़ आधा घंटा चलना, पानी ज्यादा पीना और जंक फूड कम करना मिलकर बड़ा असर डालते हैं. अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो नतीजे ज़रूर दिखेंगे.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)