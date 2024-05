गर्मियों में आप भी हेल्दी खाने की तलाश मे हैं तो नीना गुप्ता की बताई ये रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं

जो लोग नीना गुप्ता को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो खाने के लिए उनके जुनून के बारे में भी जानते होंगे. नीना जी को न केवल खाना खाना पसंद है बल्कि खाना बनाना भी पसंद है. वो अक्सर सोशल मीडिया से हमें अपनी कुकिंग स्किल की झलक दिखाती रहती हैं. खाना बनाने के बारे में उनके वीडियो हमें भूखा और कुकिंग के लिए इंस्पायर भी करते हैं. तो आइए नीना गुप्ता द्वारा पहले बनाए गए 3 वेजिटेरियन फूड आइटम्स को बनाते हैं. उन्होंने इन डिशेज को घर पर बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसका मतलब है कि आप उनकी रेसिपी देखकर घर पर बना सकते हैं.

Advertisement

नीना गुप्ता द्वारा बनाए गए 3 शाकाहारी व्यंजन हैं जो आपको पसंद आएंगे:

1. डिल लीव्स के साथ मूंग दाल

क्या आप ऐसी रेसिपी चाहते हैं जिसमें फलियां और सब्जियां शामिल हों? नीना गुप्ता की 'कुकिंग डायरीज़' पोस्ट में से एक में मूंग दाल और डिल पत्तियों के साथ एक स्वादिष्ट व्यंजन दिखाया गया था. उन्होंने इस रेसिपी के लिए पीले मूंग का इस्तेमाल किया और इसे प्याज, मिर्च और लहसुन के साथ बनाया.

2. घिया चना

नीना गुप्ता ने चना और घिया (लौकी/लौकी) की रेसिपी भी शेयर की थी. ये डिश स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियों को एक अनूठा स्वाद देने के लिए प्याज, लहसुन और सूखे मसालों के साथ पकाया जाता है. यह खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी भी होती है.

Advertisement

Neena Gupta has shared more than one cooking video featuring lauki. Photo Credit: iStock

3. लौकी सब्जी

गर्मियों के मौसम में लौकी का सेवन फायदेमंद होता है. यह पानी से भरपूर होती है जो आपके शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखता है. इस सब्जी को आसानी से बनाया जा सकता है. बिना मसालों के लहसुन, हरी मिर्च और जीरे के साथ इस सब्जी का स्वाद लाजवाब आता है.

Advertisement

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)