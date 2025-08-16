विज्ञापन

Rubina Dilaik की तरह दिखना चाहती हैं खूबसूरत तो डॉक्टर से जानिए रुबीना ने करवाए हैं कौनसे ट्रीटमेंट्स

Rubina Dilaik Transformation: एक्ट्रेस रुबीना दिलैक की पहले और अभी की तस्वीरों में अंतर नजर आता है. इस बदलाव की क्या वजह है और किन-किन ट्रीटमेंट्स से यह बदलाव आया है बता रहे हैं प्लास्टिक सर्जन.

Rubina Dilaik Surgeries:  समय के साथ स्किन, हेयर और बॉडी सभी बदलने लगते हैं. लेकिन, कई बार चेहरे पर कुछ ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं जो समय के कारण नहीं बल्कि सर्जरी (Plastic Surgery) या ट्रीटमेंट्स के कारण दिखते हैं. एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) भी ऐसे ही सेलेब्स में शामिल हैं जिनकी बिफोर एंड आफ्टर फोटोज में कई चेंजेस देखे जा सकते हैं. प्लास्टिक सर्जन डॉ. मिथुन पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि रुबीना दिलैक ने अपने चेहरे पर कौन-कौनसे ट्रीटमेंट्स करवाएं और उनके चेहरे के इतना अलग नजर आने की क्या वजह हो सकती है. 

काली कोहनी पर जबरदस्त असर दिखाएंगी ये 2 चीजें, डॉक्टर ने कहा आप भी कर सकते हैं ये काम

रुबीना दिलेक ने कौनसे ट्रीटमेंट्स करवाएं हैं 

चीक फिलर्स और चिन फिलर्स - डॉक्टर का कहना है कि रुबीना के चेहरे की शेप पहले स्क्वैयर यानी चौकोर थी और अब रुबीना का चेहरा लंबा और हार्ट शेप का नजर आता है. यह बदलाव चीक फिलर्स और चिन फिलर्स या फिर इंप्लांट सर्जरी से आया है.  

बोटोक्स - रुबीना ने बोटोक्स (Botox) का भी इस्तेमाल किया है जिससे उनका चेहरा पतला नजर आए और मसल्स सिंकुड़ी हुई दिखे. 

लिप फिलर्स - डॉक्टर का कहना है कि रुबीना ने लिप फिलर्स भी करवाएं हैं जिससे उनके होंठ पहले से ज्यादा प्लंप नजर आते हैं. इससे लिप्स का वॉल्यूम भी बढ़ गया है. 

माइक्रोब्लेडिंग सर्जरी - रुबीना की आइब्रो का शेप भी पहले से कई ज्यादा बदल गया है. इसकी वजह माइक्रोब्लेडिंग सर्जरी हो सकती है. 

ग्लूटाथियोन जैसे प्रोसीजर्स - रुबीना की स्किन टोन पहले से ही लाइट है लेकिन चेहरे पर ग्लो और स्किन टेक्सचर में बदलाव के पीछे कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं, जैसे ग्लूटाथियोन, लेजर, केमिकल या फिर इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स.

कई एक्ट्रेस कर चुकी हैं ट्रीटमेंट्स पर बात 

चेहरे पर कराए गए ट्रीटमेंट्स को लेकर बहुत सी एक्ट्रेस बात कर चुकी हैं. श्रुति हासन, खुशी कपूर और उर्फी जावेद ने भी अपने लिप फिलर्स को लेकर बात की है. वहीं, श्रुति और खुशी ने इस बात का खुलकर जिक्र किया है कि अपने चेहरे को अपने अनुसार ढालने के लिए उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स करवाएं हैं.

