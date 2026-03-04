विज्ञापन
WAR Update

कच्चे दूध से पाएं नैचुरल ग्लो: रूखी त्वचा और मुंहासों से राहत का आसान घरेलू उपाय

Raw Milk: अगर आप भी अपनी स्किन केयर के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कच्चा दूध आपके काम आ सकता है. यहां हम आपको बताएंगे कच्चे दूध को स्किन के लिए कैसे इस्तेमाल करें.

Read Time: 3 mins
Share
कच्चे दूध से पाएं नैचुरल ग्लो: रूखी त्वचा और मुंहासों से राहत का आसान घरेलू उपाय
Raw Milk Benefits: स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है कच्चा दूध.

Raw Milk Skin Care: बदलती जीवनशैली, बढ़ता प्रदूषण, धूल-मिट्टी, तेज धूप और असंतुलित खानपान का असर सबसे पहले हमारी त्वचा पर दिखाई देता है. समय से पहले झुर्रियां, रूखापन और बेजानपन आज आम समस्या बन चुकी है. महंगे कॉस्मेटिक उत्पाद भी कई बार त्वचा को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देते हैं. महंगे कॉस्मेटिक उत्पाद भी कई बार त्वचा को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देते हैं. कच्चा दूध सिर्फ पोषण देने वाला पेय नहीं है, बल्कि त्वचा की सफाई, नमी और प्राकृतिक चमक बनाए रखने में भी मददगार होता है. नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्किन को मुलायम, फ्रेशनेस भरी और जवां बनाए रखने में मददगार हो सकता है.

दूध से स्किन कौ कैसे करें साफ 

दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोटीन त्वचा की गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं. अगर चेहरे पर दिनभर धूल और प्रदूषण जमा हो जाए, तो दूध से हल्की मसाज करने मात्र से यह गंदगी साफ हो जाती है. आयुर्वेद में इसे त्वचा की नमी बनाए रखने वाला माना गया है. रोजाना केवल एक चम्मच दूध को हाथों में लेकर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करने से त्वचा को अंदर से ताजगी मिलती है.

नेचुरल मॉइस्चराइजर

इसके अलावा, दूध प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है. बहुत सी महिलाएं रूखी और बेजान त्वचा से परेशान रहती हैं. ऐसे में दूध से हल्की मालिश करने से त्वचा की नमी बनी रहती है और दाग-धब्बे धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. विज्ञान के अनुसार, दूध में मौजूद विटामिन बी और मिनरल्स त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं. इससे त्वचा को प्राकृतिक ग्लो मिलता है.

ये भी पढ़ें: Raw Milk For Skin: रोज चेहरे पर कच्चा दूध लगाने के क्या फायदे हैं? अंदर से साफ हो जाएगी स्किन, दाग-धब्बों से मिलेगी राहत

Latest and Breaking News on NDTV

कील या मुंहासे

अगर आपके चेहरे पर कील या मुंहासे हैं, तो रोजाना दूध से हल्की मसाज करने से कुछ दिनों में फर्क दिखाई देने लगेगा. आयुर्वेद में इसे शुद्धिकरण और वात-कफ को संतुलित करने वाला उपाय माना गया है, जो त्वचा की समस्या को जड़ से कम करता है. दूध में एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो त्वचा में इन्फेक्शन को रोकने और रोमछिद्रों को साफ रखने में मदद करते हैं.

ड्राई स्किन 

रूखी त्वचा वाले लोग अगर चेहरे पर 15 मिनट दूध से मसाज करें तो इससे ड्राइनेस खत्म हो जाती है. आयुर्वेद में इसे त्वचा को ठंडक और पोषण देने वाला कहा गया है. इससे त्वचा मुलायम और कोमल बनती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raw Milk For Skin, Natural Skin Glow Tips, Raw Milk Face Pack, Skin Care Home Remedies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com