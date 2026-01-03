आधे कटे हुए नींबू से यूं मिनटों में चमकाएं माइक्रोवेव और चाय की छलनी, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कमाल का किचन हैक

Kitchen Cleaning Hacks: नींबू खाने के स्वाद में चार-चांद लगाने का काम तो करता ही है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसके सेवन से शरीर की कई तरह की समस्याएं दूर होती हैं और सेहत हेल्दी रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं नींबू का इस्तेमाल माइक्रोवेव में जमी गंदगी और चाय छानने की छन्नी को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है. माइक्रोवेव का इस्तेमाल अधिकतर हर घर में होता है. रोजाना इसके प्रयोग से इसमें कई बार खाने के दाग-धब्बे लग जाते हैं, जो देखने में काफी गंद लगते हैं और सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं. वहीं, चाय छानने वाली छलनी का भी रेगुलर यूज किया जाता है जिसके कारण उसमें गंदगी जम जाती है और आसानी से साफ नहीं होती है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसा कमाल का हैक बताने जा रहे हैं जिसमें आप आधे कटे हुए नींबू की मदद से ही माइक्रोवेव और चाय की छन्नी आसानी से साफ कर सकेंगे. यह जानकारी प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. नींबू से ऐसे साफ करें चाय की छन्नी

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि चाय की छन्नी से दाग हटाने के लिए सबसे पहले छलनी पर सीधे बेकिंग सोडा छिड़कें. इसके बाद एक नींबू को आधा काटकर, उसका रस डालें और पुराने टूथब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें. अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद एक पतीले में पानी गरम करें और उसमें डिशवॉश लिक्विड डालकर चाय की छन्नी को डुबो दें. 5 मिनट तक भीगे रहने के बाद चाय की छन्नी को बाहर निकालें और रगड़कर साफ पानी से धो दें. इससे मिनटों में छन्नी साफ हो जाएगी.

2. माइक्रोवेव कैसे साफ करें?

नींबू की मदद से माइक्रोवेव के दाग-धब्बों को साफ करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक कटोरी पानी लें और आधे कटे हुए नींबू के छिलके को उसमें डाल दें. इसके बाद इसे माइक्रोवेव में 2–3 मिनट तक गरम करें और फिर दरवाजा 2 मिनट तक बंद रखें. इसके बाद दरवाजे को खोलें और टिशू की मदद से अंदर जमी हुई गंदगी और दाग-धब्बों को साफ कर दें. दरअसल, पानी से बनने वाली भाप जमी हुई गंदगी और चिकनाई को ढीला कर देती है जिससे सफाई करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है. वहीं, नींबू हर तरह की स्मेल को हटाने में मदद करता है. ध्यान रखें, कि अगर माइक्रोवेव को नियमित रूप से साफ नहीं किया जाए, तो पुराने खाने के दाग सख्त हो सकते हैं, बदबू आ सकती है और अंदर बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.