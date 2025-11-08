दही और प्याज साथ खाने से हो सकता है पेट में बवाल, जानिए क्या कहती है रिसर्च और आयुर्वेद

Dahi Ke Sath Pyaz Khane Ke Nuksan: गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाने का मजा ही कुछ और होता है. खासकर जब उसमें प्याज, हरा धनिया, मसाले और दही का मेल हो. यह स्वाद में जितना लाजवाब लगता है, उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद भी माना जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दही और प्याज का यह कॉम्बिनेशन हर किसी के लिए सही नहीं होता? कुछ रिसर्च और आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार, दही और प्याज को साथ खाने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है. यह बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक और पारंपरिक कारण हैं. आइए जानते हैं कि दही और प्याज साथ खाने से क्या नुकसान हो सकता है और रिसर्च क्या कहती है.

दही और प्याज की तासीर में है टकराव:

दही की प्रकृति ठंडी होती है. यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पाचन को बेहतर बनाता है.

प्याज की तासीर गर्म मानी जाती है. यह शरीर में गर्मी पैदा करता है और पाचन को तेज करता है.

जब ये दोनों एक साथ खाए जाते हैं, तो शरीर में तासीर का टकराव होता है. इससे कुछ लोगों को गैस, अपच, पेट दर्द या सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

क्या कहता है आयुर्वेद?

आयुर्वेद के अनुसार, दही और प्याज को एक साथ खाना 'विरुद्ध आहार' की श्रेणी में आ सकता है. इसका अर्थ है कि दो विपरीत प्रकृति वाले फूड्स को एक साथ खाने से पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है. यह अपच, गैस, एसिडिटी और सूजन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है, खासकर उन लोगों में जिनका पाचन तंत्र संवेदनशील होता है.

रिसर्च और एक्सपर्ट की राय

1. FDA (Food and Drug Administration, USA): FDA ने हाल ही में दही को लेकर एक क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम को मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि दही नियमित रूप से खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है. हालांकि, प्याज के साथ खाने पर कोई विशेष चेतावनी या निषेध नहीं दिया गया है.

2. आईएसएपीपी (प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ) (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics): ने बताया है कि दही जैसे फर्मेंटेड फूड्स के स्वास्थ्य लाभों पर रिसर्च अभी भी जारी है, और इनका असर व्यक्ति की पाचन क्षमता पर निर्भर करता है.

3. डब्ल्यूएचओ (World Health Organization): WHO ने दही या प्याज को लेकर कोई संयोजन संबंधी चेतावनी जारी नहीं की है. WHO का फोकस आमतौर पर फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन और हाइजीन पर होता है, न कि व्यक्तिगत फूड कॉम्बिनेशन पर.

हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स और दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स एक-दूसरे के असर को कम कर सकते हैं. इससे दही के हेल्थ बेनिफिट्स घट जाते हैं और पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि यह कॉम्बिनेशन एसिडिटी और ब्लोटिंग को बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों में जिनका पाचन कमजोर है.

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

जिन लोगों को एसिडिटी, गैस, IBS या अपच की समस्या रहती है, उन्हें दही और प्याज साथ खाने से बचना चाहिए.

बच्चों और बुजुर्गों को भी यह कॉम्बिनेशन देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है.

क्या करें, क्या न करें?

दही को दिन में खाना बेहतर होता है, रात में इससे पाचन पर असर पड़ सकता है.

अगर रायता खाना है, तो उसमें खीरा, टमाटर या हरा धनिया मिलाएं, प्याज की मात्रा सीमित रखें.

प्याज को सलाद या सब्जी में इस्तेमाल करें, लेकिन दही के साथ संयम बरतें.

दही और प्याज का मेल स्वादिष्ट जरूर है, लेकिन हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं. आयुर्वेद और आधुनिक रिसर्च दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए पेट की परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए अपने शरीर की जरूरत और पाचन क्षमता को समझकर ही इस मेल को अपनाएं.

