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हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा कैसे बनाएं? नोट करें रेसिपी

Parijat Leaves Kadha : हरसिंगार के पत्तों से तैयार काढ़ा सेहत के लिए काफी हेल्दी होता है. इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, जिससे शरीर की परेशानियों को दूर किया जा सकता है. यहां जानते हैं इसकी रेसिपी-

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हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा कैसे बनाएं? नोट करें रेसिपी
Harsingar Kadha Recipe : हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा कैसे बनाएं?

Harsringar Kadha Recipe: सितंबर-अक्टूबर के महीने में हरसिंगार के पेड़ पर सफेद और नारंगी रंग के फूल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. वहीं, इसकी खुशबू दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींचती है. इसलिए इसे नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ प्रकृति को न सिर्फ खुशबू और खूबसूरती देता, बल्कि इसके फूल से लेकर पत्तियां कई तरह की आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती है. हरसिंगार यानि परिजात के पत्तों की बात करें, तो बदलते मौसम में इसका काढ़ा बनाकर पीना स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी माना जाता है. इसकी गर्माहट आपके शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ कमजोर इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है. यहां जानते हैं हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा कैसे बनाएं और इसके फायदे क्या हैं?

हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा कैसे बनाएं?

आवश्यक सामग्री

  • हरसिंगार के पत्ते- 5 से 7 ताजे 
  • पानी - 2 कप
  • अदरक का टुकड़ा - 1 इंच
  • तुलसी पत्ते - 4 से 5
  • गुड़ या शहद - ऑप्शन 

हरसिंगार का काढ़ा बनाने की विधि

  • सबसे पहले हरसिंगार के पत्तों को अच्छी तरह धो लें, ताकि उन पर लगी धूल या गंदगी साफ हो जाए. 
  • अब एक पैन लें, इसमें 2 कप पानी डालें और उसमें पत्तों को थोड़ा तोड़कर डाल दें. 
  • स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें अदरक और तुलसी के पत्तों को डालकर अच्छे से उबालें. 
  • पानी को मीडियम आंच पर उबालें. जब पानी आधा रह जाए, तो गैस बंद कर दें. 
  • इसके बाद काढ़े को छानकर एक कप में निकाल लें. 
  • स्वाद के लिए इसमें थोड़ा शहद या गुड़ मिला सकते हैं. 
  • इस बात का ध्यान रखें क शहद को हमेशा काढ़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद ही मिलाएं.

हरसिंगार का काढ़ा कब और कैसे पिएं?

हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा सुबह खाली पेट या शाम के समय पी सकते हैं. हालांकि, इसकी मात्रा सीमित रखें. वहीं, अगर आप इसका सेवन पहली बार कर रहे हैं, तो किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह लें. 

किन लोगों को हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा नहीं पीना चाहिए?

अगर आप पहले से किसी बीमारी जैसे- ब्लड शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि से जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें. वहीं, गर्भवती महिलाओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है.

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