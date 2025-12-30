नए साल से पीना शुरू कर दें ये 5 ड्रिंक, हमेशा रहेंगे तरोताजा, इम्यूनिटी भी रहेगी मजबूत, जानिए फायदे

सर्दियों के मौसम में सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल तक पूरी तरह बदल जाता है और शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. पोषण और हेल्थ कोच निकोल एबर्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कुछ हेल्दी ड्रिंक बताए हैं. निकोल एबर्ट ने बताया कि साल खत्म होने से पहले ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू कर देना बेहतर है, जिससे नए साल की शुरुआत हेल्दी तरीके से की जा सके. एक्सपर्ट ने कैप्शन में लिखा, "तनाव , खराब नींद, ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव, अनहेल्दी फूड, शराब और कभी भी पूरी तरह से शांत न होने वाले तंत्रिका तंत्र के कारण धीरे-धीरे कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में डेली रूटीन में कुछ ड्रिंक को शामिल करना फायदेमंद होता है.

अदरक नींबू पानी

अदरक और नींबू का पानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. अदरक और नींबू का मिश्रण हमारे शरीर को गर्मी और एनर्जी देता है. इससे पाचन तंत्र मजबूत बनाता है.

हल्दी और दूध

हल्दी और दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी-खांसी से राहत देता है, त्वचा में निखार लाता है. इसके साथ ही यह अच्छी नींद लाने में मदद करता है और शरीर को संक्रमण से बचाने और सूजन कम करने में मदद करता है.

सौंफ की चाय एक हर्बल टी है, जो सौंफ के बीजों को पानी में उबालकर बनाया जाती है. 250 मिलीलीटर गर्म पानी और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई सौंफ से इसे बनाएं. इसके सेवन से सूजन कम होती है. पेट फूलने की समस्या कम होती है और पाचन अच्छा होता है.

दालचीनी का पानी पाचन सुधारने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, वजन घटाने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फायदेमंद है. इसके सेवन से गैस, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल और सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है.

ग्रीन टी हमारे शरीर को गर्मी और एनर्जी देती है. तनाव को कम करती है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करती है. पाचन तंत्र को मजबूत करती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.