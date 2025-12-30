घर पर एयर प्यूरीफायर कैसे साफ करें? अपनाएं ये 5 टिप्स, बच जाएंगे आपके हजारों रुपये

Air Purifier Cleaning Tips: बढ़ते पॉल्यूशन के कारण आजकल एयर प्यूरीफायर लगभग हर दूसरे घर में इस्तेमाल किया जाता है. इससे हवा की शुद्धता बढ़ती है और घर का वातावरण साफ रहता है. लेकिन समय के साथ-साथ इसका फिल्टर गंदा हो जाता है जिससे मशीन सही से काम करना बंद कर देती है. ऐसे में नियमित रूप से एयर प्यूरीफायर की सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप घर पर ही एयर प्यूरीफायर के फिल्टर को साफ कर सकेंगे और आपको हजारों रुपये भी खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

1. सबसे पहले निकाल दें प्लग

एयर प्यूरीफायर की सफाई करने से पहले आप स्विच ऑफ कर प्लग निकाल दें. इससे करंट लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा.

अब कंपनी द्वारा दिए गए यूजर मैनुअल के अनुसार एयर प्यूरीफायर को खोलें और उसके अंदर के फिल्टर को निकाल लें. अब ब्रश की मदद से अच्छे से फिल्टर को साफ कर दें. ध्यान रहे कि इसकी गंदगी ऐसी जगह साफ करें जहां किसी को धूल से परेशानी न हो.

फिल्टर के साथ-साथ एयर प्यूरीफायर की अंदर की सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. ऐसे में आप ब्रश या सॉफ्ट कपड़े की मदद से वेंट्स, फैन समेत अन्य अंदरूनी हिस्सों को साफ कर दें. इसके लिए आप वैक्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

सभी पार्ट्स की अच्छी तरह सफाई करने के बाद उन्हें ध्यानपूर्वक जोड़ दें. इसके लिए यूजर मैनुअल में दिए गए निर्देशों को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें. इसके बाद एयर प्यूरीफायर को स्विच ऑन करके जांच लें कि वह सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं.

एयर प्यूरीफायर की सफाई नियमित रूप से हर 15 दिन में जरूर करनी चाहिए. खासकर, दिल्ली-NCR जगहों पर जहां पॉल्यूशन ज्यादा रहता है वहां इसकी रेगुलर सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है.

एयर प्यूरीफायर की सफाई करने से पहले स्विच ऑफ करना बिल्कुल भी न भूलें.

फिलटर को दबाव के साथ रगड़कर साफ न करें, वरना खराब भी हो सकता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.