आप भी तो गलत तरीके से नहीं खा रहे हैं कच्चा लहसुन, एक्सपर्ट ने बताया सही तरीका तभी मिलेगा फायदा

Lehsun Khane ka Sahi Tareeka: अगर आप भी हेल्दी रहने के लिए सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाते हैं तो इसके सभी लाभ उठाने के लिए आपको पता होना चाहिए लहसुन को खाने का सही तरीका क्या है.

How to Eat Raw Garlic: क्या आपको पता है कच्चा लहसुन खाने का सही तरीका.

Kaccha Lehsun Kaise Khaye: रसोई में पाया जाने वाले लहसुन ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम आता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसमें पाए जाने वाले तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभजायी होते हैं. आर्युवेद में भी सुबह काली पेट कच्चे लहसुन का सेवन लाभदायी तो होता है लेकिन तभी जब आप इसका सेवन सही तरीके से करते हैं. आज इस आर्टिकल में डॉक्टर सलीम जैदी के द्वारा बताया गया लहसुन खाने के सही तरीके के बारे में हम आपको बताएंगे. ताकि इसका सेवन का आपको सही लाभ मिल सके. 

लहसुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व

गार्लिक के अंदर एक एलिसिन नाम का एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है. गार्लिक की जो महक आती है वो इसी कंपाउंड की वजह से आती है. गार्लिक के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जब हम इसे क्रश करते हैं तो ये एयर के साथ आकर एक्टिव फॉर्म में आ जाता है. 

कच्चा लहसुन खाने के फायदे

  • इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. 
  • हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. 
  • ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करता है. 
  • लहसुन का सेवन लंबी उम्र देने में मदद कर सकता है. 
  • पुरुषों के लिए भी इसका सेवन लाभदायी होता है. 

लहसुन खाने का सही तरीका 

डॉक्टर जैदी ने बताया कि कच्चे लहसुन में एलिसिन कंटेंट ज्यादा होता है. लेकिन अगर आप इसके पकाते हैं तो इसके कुछ बेनिफिशियल प्रॉपर्टी इसकी कम हो जाती है. इसलिए अगर आप सेहत के लिए इसको खाना चाहते हैं तो इसको कच्चा खाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. हर रोज 1-2 कली कच्ची लहसुन की कलियों का सेवन कर सकते हैं. 

लहसुन को हमेशा गार्लिक को क्रश या चॉप करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देना हैं और फिर इसके बाद इसका सेवन करें. इसकी वजह है कि इसमें पाया जाने वाला एलिसिन थोड़ी देर बाद एक्टिव होता है. यदि आप इसको तुरंत खा लेते हैं या पूरा निगल लेते हैं तो एलिसिन सही से एक्टिव नहीं होगा और आपको इसे पूरे फायदे नहीं मिलेंगे.

