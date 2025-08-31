विज्ञापन
विशेष लिंक

विटामिन बी12 की कमी क्यों होती है? Vitamin B12 की कमी शरीर पर डालती है क्या असर, एक दिन में कितना लेना चाहिए

Vitamin B 12 Deficiency Cause: विटामिन बी12 एक कामपलेक्स विटामिन है जो हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता है इसकी कमी को पूरा करने के लिए बाहरी सोर्स की मदद लेनी पड़ती है. आइए जानते हैं क्यों होती है इसकी कमी और एक दिन में कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
विटामिन बी12 की कमी क्यों होती है? Vitamin B12 की कमी शरीर पर डालती है क्या असर, एक दिन में कितना लेना चाहिए
Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है.

Vitamin B 12 Deficiency Cause: हमारे शरीर को हेल्दी और फिट रहने के लिए सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है. जो हमारे शरीर को हमारे खान-पान से मिलते हैं. लेकिन आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान ऐसा है जिसकी वजह से हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है. आपको बता दें कि एक ऐसा ही विटामिन है जिसकी कमी से आज के समय में अमूमन लोग जूझ रहे हैं. हम बात कर रहे हैं विटामिन बी12 की, बता दें कि विटामिन B12, बी काम्प्लेक्स विटामिन्स में से एक विटामिन हैय विटामिन बी काम्प्लेक्स में आठ विटामिन्स होते हैं. विटामिन्स का ये ग्रुप पानी में घुल जाता है इसलिए यह हमारे शरीर से लगातार निकलता रहता है. यही वजह है कि शरीर में इसको बनाए रखना जरूरी है. एक रोचक तथ्य यह है की विटामिन बी समूह का हर एक विटामिन एक अलग कार्य करता है और खान पान के अलग-अलग सोर्स से आता है.

विटामिन बी12 से जुड़े कुछ तथ्य ( Some facts related to Vitamin B12)

  • विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स को बनाने में अहम भूमिका निभाता है. इसके साथ ही यह डीएनए को बनाने और उनको नियंत्रित करने के लिए जरूरी है. यह ब्रेन कोशिकाओं को सही तरीके से कार्य करने के लिए भी जरूरी होता है.
  • शरीर में विटामिन बी12 खुद से नहीं बन सकता है. इसलिए इसके लिए हमें बाहरी सोर्स पर निर्भर होना पड़ता है. 
  • विटामिन बी12 का सबसे बड़ा और सबसे काम्प्लेक्स विटामिन है. 
  • विटामिन बी 12 नेचुरली जानवरों में पाया जाता है. जो लोग नॉनवेज नहीं का सकते हैं वो इसकी कमी के लिए दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे जैसे दूसरे फोर्टिफाइएड खाने से प्राप्त हो सकते हैं. 

एक दिन में कितना विटामिन बी12 लेना चाहिए (How much vitamin B12 should one take in a day)

विटामिन B12 की जरूरी मात्रा आपकी उम्र, आपकी शारीरिक स्थिति और आपकी खान पान की आदतों पर निर्भर करती है.

ये भी पढ़ें: बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा विटामिन बी 12, बस इस पीली दाल को डाइट में करें शामिल, जानिए कैसे और कब करना है सेवन

  • 9 से 13 साल के बच्चों में: 1.8 mcg (मइक्रोग्राम्स)
  • 14 से 18 साल के बच्चों में: 2.4 mcg
  • वयस्कों में : 2.4 mcg
  • प्रेगनेंट महिलाओं में: 2.6 mcg
  •  ब्रेस्टफीडिंग करवाने वाली महिलाओं में: 2.8 mcg

विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है (What happens due to lack of vitamin B12)

  • सुस्ती
  • थकान
  • पैरों में दर्द 
  • पैरों में छुनछुनी
  • सांस फूलना और चक्कर आना
  • मूड स्विंग, चिड़चिड़पन और तनाव
  • स्किन का पीला या फीका पड़ना
  • याददाश्त कमजोर होना
  • आंखों में कमजोरी

क्यों होती है विटामिन B12 की कमी? (Why does Vitamin B12 deficiency occur?)

  • शाकाहारी या वेगन डाइट में B12 की मात्रा कम होती है
  • पाचन तंत्र की समस्याएं जैसे क्रोहन रोग, सीलिएक या एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस
  • उम्र बढ़ने पर शरीर का अवशोषण कम हो जाता है
  • कुछ दवाएं B12 के अवशोषण को रोकती हैं

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin B12 Ki Kami Kyu Hoti Hai, Vitamin B12 Deficiency Cause, Vitamin B12 Ki Kami Kaise Puri Hogi,  Vitamin B12 Deficiency  symptoms, Vitamin B12 Ek Din Me Kitna Lena Chaiye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com