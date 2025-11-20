काली मिर्च कूटकर खाएं या पीसकर, जानिए यहां सही तरीका, तभी मिलेगा इसका फायदा

Kali mirch khane ka sahi tarika : काली मिर्च एक ऐसा मसाला है जो सब्जी या पुलाव में डाल दिया जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है. इसके अलावा काली मिर्च चाय में डाल दिया जाए तो फिर स्वाद और सेहत दोनों का तड़का लग जाता है. यह छोटा सा मसाला विटामिन ए, सी, ई, के बी-कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे खनिजों का भी अच्छा स्रोत है. इसके अलावा, इसमें फाइबर और पिपेरिन (piperine) जैसे यौगिक भी होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण प्रदान करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं. सर्दियों के मौसम में तो इसका सेवन चाय में सबसे ज्यादा किया जाता है, ताकि सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियां दूर रहें. लेकिन इसे कूटकर खाना अच्छा है या फिर पीसकर इसे लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे काली मिर्च खाने का सही तरीका क्या है.

कैसे खाएं काली मिर्च - How to eat black pepper

काली मिर्च का सारा जायका और खुशबू उसमें मौजूद 'पाइपरीन' नामक तत्व में निहित होता है. समस्या यह है कि जब इसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है, तो हवा के संपर्क में आते ही पाइपरीन तुरंत ऑक्सीडाइज्ड (oxidized) होने लगता है. यह प्रक्रिया 15 से 20 मिनट के भीतर शुरू हो जाती है, और एक सप्ताह के अंदर-अंदर यह तत्व काली मिर्च पाउडर से लगभग पूरी तरह गायब हो चुका होता है.

इसके अलावा, यदि आप काली मिर्च को किसी डिश के साथ गर्म करके पकाते हैं, तो गर्मी के कारण भी पाइपरीन और अन्य ज़रूरी तेल (essential oils) नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसका जायका कम हो जाता है.

इसलिए काली मिर्च का पूरा स्वाद और खुशबू पाने के लिए, इसे खाना पक जाने के बाद ही ताज़ा कूटकर या पीसकर इस्तेमाल करना चाहिए.

