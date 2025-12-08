विज्ञापन
काली मिर्च खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? 1 दिन में कितनी काली मिर्च खानी चाहिए?

Kali Mirch Ke Fayde: यहां जानें काली मिर्च खाने के फायदे और एक दिन में कितनी काली मिर्च खानी चाहिए?

काली मिर्च खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? 1 दिन में कितनी काली मिर्च खानी चाहिए?
Is black pepper good for health?

Kali Mirch Ke Fayde: काली मिर्च लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है. यह एक शक्तिशाली औषधि है, जिसका इस्तेमाल पेट, मोटापा, सर्दी-खांसी और कमजोर इम्यूनिटी जैसी दिक्कतों से राहत पाने के लिए जाता है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, के, कैल्शियम, पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट और पिपरीन शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर आप इसको अपने खाने में, सलाद में या स्मूदी में शामिल करते हैं तो सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत को भी अंदर से मजबूत बना सकते हैं. यहां जानें काली मिर्च खाने के फायदे और एक दिन में कितनी काली मिर्च खानी चाहिए?

काली मिर्च खाने से क्या होता है?

दिमाग: काली मिर्च में पाया जाने वाला पिपरीन दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाकर याददाश्त को बढ़ाने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन मानसिक तनाव को कम कर सकता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है.

सर्दी-खांसी: काली मिर्च की तासीर गर्म होती है. ऐसे में अगर आप ठंड के मौसम में गले की खराश, कफ और सर्दी-खांसी से परेशान हैं और राहत पान चाहते हैं, तो काली मिर्च को शहद के साथ लेने से फायदा मिल सकता है.

वजन: काली मिर्च में पाया जाने वाला पिपरीन शरीर वजन कम करने में मददगार साबित हो सकता है. यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में जमी चर्बी को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो गर्म पानी या नींबू पानी में काली मिर्च मिलाकर पीने पी सकते हैं.

दर्द और सूजन: काली मिर्च में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी जोड़ों के दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं. आप चाहें तो गर्म दूध में एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं और दर्द, सूजन से राहत पा सकते हैं.

1 दिन में कितनी काली मिर्च खानी चाहिए?

1 दिन में 1 या दो छोटी चम्मच खाना ठीक माना जा सकता है. इससे ज्यादा खाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

