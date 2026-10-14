इलेक्ट्रिक केतली के अंदर जम गई है सफेद पपड़ी और मैल? 10 मिनट में ऐसे चमकाएं जैसे नई हो

सर्दियों का मौसम हो या रोजमर्रा की सुबह, हममें से ज्यादातर लोगों का काम इलेक्ट्रिक कैटल के बिना नहीं चलता. कभी पानी गरम करना, तो कभी चाय, कॉफी या मैगी बनाना. लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपने गौर किया होगा कि कैटल के अंदर नीचे एक सफेद या भूरे रंग की जिद्दी परत जमने लगती है. लोग अक्सर सोचते हैं कि यह गंदगी है, जबकि असल में यह पानी का खारापन या चूना होता है जिसे लाइमस्केल कहते हैं.

समस्या तब आती है जब लोग इसे साफ करने के चक्कर में सीधे नल के नीचे रख देते हैं. कई लोग पूछते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक कैटल को पानी से धो सकते हैं? जवाब है हां भी और ना भी. अगर आपने गलत तरीके से धोया तो करंट आ सकता है या कैटल हमेशा के लिए खराब हो सकती है. तो चलिए आज बड़े ही सीधे और देसी अंदाज में जानते हैं कि कैटल को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर और बाहर से शीशे जैसा कैसे चमकाएं.

क्या इलेक्ट्रिक कैटल को पानी से धो सकते हैं?

सबसे बड़ा सवाल यही होता है. इसका सीधा नियम समझ लीजिए.

कैटल के अंदरूनी हिस्से को आप पानी से धो सकते हैं, लेकिन पूरे जग को पानी की बाल्टी या सिंक में डुबोने की गलती कभी मत कीजिए.

कैटल के नीचे जो गोल बेस होता है, जहां से बिजली का करंट मिलता है, वहां पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए.

अगर बेस में या हैंडल के स्विच वाले हिस्से में पानी चला गया, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है.

इसलिए इसे कभी भी आम बर्तनों की तरह सिंक में रखकर खुले नल के नीचे नहीं धोना चाहिए.

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सफेद पपड़ी हटाने का सबसे पक्का तरीका: सफेद सिरका

अगर आपकी कैटल के अंदर चूने की मोटी परत जम गई है, तो रगड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सिरका इस काम के लिए जादू की तरह असर करता है. कैटल में आधा कप सफेद सिरका (विनेगर) डालें और आधा कप सादा पानी मिला दें. अब कैटल का ढक्कन बंद करें और स्विच ऑन करके पानी को अच्छी तरह खौलने दें. जब पानी में उबाल आ जाए और कैटल खुद बंद हो जाए, तो इसे तुरंत न फेंके. इसे करीब बीस से पच्चीस मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें.

सिरके का एसिड उस सख्त पपड़ी को खुद-ब-खुद पिघलाकर ढीला कर देगा. इसके बाद यह पानी गिरा दें और सादे पानी से अंदर का हिस्सा दो बार खंगाल लें. सारी पपड़ी गायब मिलेगी.

नींबू का रस: बिना किसी बदबू के चमक

कई लोगों को सिरके की तीखी गंध पसंद नहीं होती. अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो नींबू सबसे बेहतरीन विकल्‍प है.

दो नींबू के गोल-गोल टुकड़े काट लें और उन्हें कैटल में डाल दें. अब कैटल को आधे तक पानी से भर लें. पानी को खौलाएं और फिर स्विच बंद करके आधे घंटे के लिए ठंडा होने दें. नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड तली में जमी गंदगी को काट देता है.

इसके बाद नींबू के छिलके से ही अंदर की दीवारों को हल्के हाथ से पोंछ लें. सादे पानी से धो लें, कैटल चमक भी जाएगी और उसमें से भीनी-भीनी खुशबू भी आएगी.

बेकिंग सोडा से हटाएं चाय और दूध के जिद्दी दाग

अगर आप कैटल में चाय या दूध गरम करते हैं, तो अक्सर तली में जलने के काले या भूरे निशान बन जाते हैं. इसे हटाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्‍तेमाल करें.

कैटल में दो चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को जले हुए दागों पर लगाकर दस मिनट के लिए छोड़ दें. फि‍र स्पंज या कपड़े से हल्के-हल्के रगड़ें. ध्यान रखें कि कभी भी लोहे के तार वाले जूने (स्क्रबर) का उपयोग न करें. इससे कैटल की हीटिंग प्लेट पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और वह हमेशा के लिए खराब हो जाती है.बाद में साफ पानी से अंदर का हिस्सा धो लें.

Electric Kettle Ko Saaf Kaise Kare.

कैटल को बाहर से कैसे साफ करें?

अंदर की सफाई तो हो गई, लेकिन बाहर भी तेल के छींटे, धूल और हाथों के चिपचिपे निशान पड़ जाते हैं.

सफाई शुरू करने से पहले प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल लें. एक कटोरी में थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और उसमें दो बूंद लिक्विड डिशवॉश मिला लें. कपड़े को इस पानी में भिगोकर कैटल के बाहरी हिस्से, हैंडल और ढक्कन को अच्छी तरह पोंछ लें. इसके तुरंत बाद एक सूखे और साफ कपड़े से पूरे बाहरी हिस्से को सूखा लें ताकि नमी न बचे.

बिजली वाले बेस की सफाई कैसे करें?

जिस गोल प्लेट पर कैटल रखी जाती है, वह भी समय के साथ गंदी हो जाती है. इसे साफ करने के लिए कभी भी गीला कपड़ा न लगाएं. बस एक सूखा सूती कपड़ा लें और हल्के हाथ से धूल साफ कर लें. अगर कोई दाग है, तो कपड़े के एक कोने को बहुत हल्का सा नम करें, दाग हटाएं और तुरंत सूखे हिस्से से रगड़कर सुखा दें. इसके बीच वाले सॉकेट पिन में कभी कोई नुकीली चीज या पानी न डालें.

कैटल साफ करते समय ये 4 सावधानियां जरूर बरतें

सफाई से पहले कैटल को पूरी तरह ठंडा होने दें. खौलते पानी के तुरंत बाद ठंडा पानी डालने से अंदर की मेटल प्लेट चटक सकती है. सिरका या नींबू से सफाई करने के बाद, एक बार सादा पानी भरकर उबालें और फेंक दें. इससे सिरके या नींबू का स्वाद अगली बार की चाय में नहीं आएगा. तार वाले सख्त स्क्रबर का इस्तेमाल कभी न करें, यह हीटिंग कॉइल की लाइफ खत्म कर देता है. सफाई के बाद कैटल का इस्‍तेमाल करने से पहले कम से कम आधा घंटा रुकें ताकि अगर कहीं हल्की नमी रह गई हो, तो वह पूरी तरह सूख जाए.

आप इन तरीकों की मदद से अपनी इलेक्‍ट्र‍िक कैटल को साफ आसानी से कर सकते हैं. इससे वह खराब भी नहीं होगी और नए जैसी भी हो जाएगी.