अगर आप रोजाना या अक्सर खेडब्रह्मा से असारवा के रूट पर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा और परिचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 69252 खेडब्रह्मा असारवा मेमू की समय सारणी में बदलाव किया गया है. यह संशोधित समय सारणी 23 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी है. ऐसे में सफर पर निकलने से पहले अपने स्टेशन के नए आगमन और प्रस्थान का समय जरूर जांच लें, ताकि स्टेशन पहुंचने में किसी तरह की जल्दबाजी या ट्रेन छूटने की परेशानी न हो.

23 नवंबर 2026 से बदली व्यवस्था

रेलवे की सूचना के मुताबिक, खेडब्रह्मा असारवा मेमू के नए शेड्यूल के तहत ट्रेन सुबह 06:40 बजे खेडब्रह्मा से रवाना होगी और विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए सुबह 09:25 बजे असारवा पहुंचेगी. दफ्तर, कारोबार या कॉलेज के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को बदले हुए समय के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करने की सलाह दी गई है.

नए टाइमटेबल के मुताबिक स्टेशनवार समय

स्टेशन आगमन प्रस्थान खेडब्रह्मा — 6:40 ईदर 6:59 7:00 हिम्मतनगर 7:30 7:32 खेडब्रह्मा — 6:40 सोनासन 7:44 7:45 प्रांन्तिज 7:51 7:52 तलोद 8:07 8:08 रखियाल 8:22 8:23 नांदोल देहेगाम 8:37 8:38 ईदर 6:59 7:00 इभोड़ा 8:46 8:47 नरोड़ा 8:59 9:00 सरदारग्राम 9:03 9:04 असारवा 9:25 —

सफर से पहले करें समय की पुष्टि

मेमू ट्रेनों से यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में दैनिक यात्री समय पर स्टेशन पहुंचकर अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व संशोधित समयसारणी की पुष्टि अवश्य करें और किसी भी तरह के ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक माध्यमों या स्टेशन पूछताछ काउंटर से जानकारी लें.

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