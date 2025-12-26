Seb Ka Halwa Recipe: सेब को सलाद की तरह तो ज्यादातर लोग खाते हैं, कई लोगों को इसे मुरब्बा और कैंडी के रूप में खाते हैं. इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन और प्राकृतिक मिठास भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सेब का हलवा खाया है. एप्पल का हलवा एक ऐसी ही स्वादिष्ट और हल्की मिठाई है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. यह बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी को पसंद आता है और त्योहार, व्रत या खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं सेब का हलवा कैसे बनाया जाए और इसमें कौन-कौन सी सामग्री लगती है.

सेब का हलवा कैसे बनता है?

सामग्री

सेब

घी

दूध

चीनी

इलायची पाउडर

ड्राई फ्रूट्स जैसे (काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता)

इसे भी पढ़ें: बंद नसों को खोल देंगे ये सुपरफूड्स, डाइट में करें शामिल खून होगा साफ

सेब का हलवा बनाने की विधि

सेब का हलवा बनाने के लिए एप्पल को धोकर छील लें और बीजों को बाहर निकाल दें. फिर इन एप्पल को अच्छे से कद्दूकस कर लें. अब एक कढ़ाही लें उसमें घी डालें और गर्म कर लें. अब इसमें कद्दूकस किए हुए सेब को डालकर कम आंच पर चलाते रहें, इस प्रक्रिया में सेब पानी छोड़ने लगेगा. जब तक सेब नरम और हल्का भूरा न हो जाए तब तक अच्छी तरह पका लें. फिर इसमें दूध डालकर अच्छे से मिला लें. जब लगे सेब और दोष अच्छी तरह पक जाए इसमें चीनी या गुड़ डालकर चलाते रहें, ध्यान रखें, सेब पहले से मीठा होता है, इसलिए चीनी या गुड़ की मात्रा कम रखें अब इलायची पाउडर, कटे काजू-बादाम और किशमिश डालें. जब हलवा गाढ़ा हो जाए और कढ़ाही छोड़ने लगे मान लें हलवा तैयार है. अब गरमागरम परोसें

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)