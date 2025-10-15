विज्ञापन
रात को सोने से पहले खा लें 2 हरी इलायची फिर देखें कमाल, इन 4 लोगों के लिए बेहद फायदेमंद

Hari Elaichi Khane ke Fayde: हरी इलायची ना सिर्फ अपने स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है बल्कि ये सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं सोने से पहले इलायची खाने के फायदे.

हरी इलायची का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

Hari Elaichi Khane ke Fayde: भारतीय रसोई में पाई जाने वाली छोटी सी हरी इलायची (Green Cardamom) अपने स्वाद, सुगंध के लिए जानी जाती है. आप इसे किसी भी व्यंजन में मिला सकते हैं फिर वो कोई स्वीट डिश हो या कोई सब्जी. मीठे से लेकर नमकीन व्यंजनों तक, इसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी इलायची सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. इसमें पाया जाने वाला नेचुरल तेल, इसके बीज और अर्क शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं सोने से पहले इलायची खाने के फायदे और इसे खाने का सही तरीका.

हरी इलायची में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients in Green Cardamom)

हरी इलायची में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. ये सभी तत्व पाचन को दुरुस्त रखने, हार्ट को हेल्दी बनाने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं. 

रात में इलायची खाने के फायदे (Benefits of Eating Cardamom at Night)

1. गैस, सूजन और पेट की समस्या

अगर आपको पेट फूलना, गैस या सूजन जैसी समस्या रहती है तो ऐसे में रात में सोने से पहले इलायची खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. इसें मुंह में रखकर धीरे-धीरे चूसने से इसका रस पेट तक जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है.

2. नींद की समस्या

जिन लोगों को रात में नींद ना आने की समस्या रहती है या फिर नींद बार-बार टूटती है तो ऐसे में इलायची का सेवन नींद को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है. इसमें पाए जाने वाले तत्व आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं. सोने से पहले दो इलायचियां चबाकर हल्के गुनगुने पानी के साथ पीने से नींद गहरी और आरामदायक आती है.

3. वेट लॉस

हरी इलायची का सेवन शरीर में जमा एक्सट्रा फैट को कम करने में भी मदद कर सकती है. इसमें मौजूद फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म को तेज कर फैट बर्निंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं. अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो सोने से पहले इलायची का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

4. ओरल हेल्थ

इलायची का सेवन मुंह से आने वाली दुर्गंध को दूर करने में भी मददगार माना जाता है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और सांस को ताज़गी देते हैं. रोज रात को दो इलायची चबाकर हल्के गुनगुने पानी से पीने से मुंह की बदबू और दूसरी ओरल समस्याएं कम हो सकती हैं.

कैसे करें सेवन (How to Consume Cardamom)

  • रात में सोने से पहले 1–2 इलायची चबाकर खाएं.
  • या फिर आप चाहें तो इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

